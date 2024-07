Concerto per piano e orchestra 'Molfetta Piano&City'

MOLFETTA - L’orchestra Note di Puglia in collaborazione con La Scena delle Idee è orgogliosa di presentare Molfetta Piano&City, un prestigioso evento musicale in programma per il 10 agosto 2024, dedicato alla celebrazione del repertorio per pianoforte e orchestra. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per la valorizzazione del patrimonio musicale classico e per la promozione di un'esperienza culturale di altissimo livello.Molfetta Piano&City non è soltanto un evento musicale, ma un'occasione per celebrare la ricca tradizione culturale della musica classica e per promuovere la valorizzazione dei giovani talenti ed artisti del territorio. L'iniziativa si distingue per la sua capacità di coniugare eccellenza artistica e accessibilità, offrendo una piattaforma di alto livello per l'apprezzamento della musica orchestrale e pianistica. Questo evento si inserisce nel più ampio contesto di promozione culturale che Note di Puglia persegue con costante impegno, sottolineando il ruolo centrale della cultura nella vita della comunità.Il Concerto inizierà alle ore 21,00 presso la Fabbrica di San Domenico con l’esibizione del pianista Carlo Angione accompagnato dall'Orchestra Note di Puglia con la direzione del maestro Benedetto Grillo con il concerto K488 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Serenata per archi op. 20 di Edward Elgar, proponendo una raffinata esplorazione delle grandi tradizioni del repertorio classico per pianoforte e orchestra.La manifestazione è patrocinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Molfetta. I biglietti sono disponibili al costo di €10 e possono essere acquistati online tramite il sito [oooh.events](https://oooh.events/evento/notedipuglia-biglietti/).Si consiglia di procedere all'acquisto in anticipo, data la limitata disponibilità di posti e l'elevato interesse previsto per l'evento.INFO E PRENOTAZIONI: 3460023446