Consiglio Puglia, Scalera: 'Emiliano non ha più la maggioranza'

BARI - “Quello accaduto oggi in consiglio regionale è la prova che il Presidente Emiliano non ha più i numeri per governare. Ancora una volta, come è già successo anche negli ultimi due consigli regionali, è venuto a mancare il numero legale con assenze importanti nei banchi della maggioranza e tra le fila dei partiti che compongono la stessa. Quello che più mi rattrista è che i continui litigi tutti interni al centrosinistra pugliese e all’alleanza con il Movimento 5 Stelle e la mancata assegnazione di alcuni assessorati come sanità e welfare stanno facendo passare in second’ordine problemi molto importanti e che riguardano le nostre comunità e in particolar modo la città di Taranto. Infatti – ha concluso il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) - oggi era previsto l’approvazione di un emendamento che avrebbe consentito il salvataggio della Cittadella della Carità di Taranto e rassicurato così tante famiglie, che da tempo vivono nell’incertezza di perdere il posto di lavoro e di veder compromesso il loro futuro e quello dei loro figli”. Così in una nota Antonio Paolo Scalera consigliere regionale (La Puglia Domani) vice presidente V Commissione.