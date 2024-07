Condannato per stalking a Bari: 1 anno e 8 mesi di reclusione per un uomo

BARI - Nella città di Bari, un uomo è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 1 anno e 8 mesi di reclusione per stalking nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione extraconiugale. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo ha iniziato a perseguitare la donna dopo che questa ha deciso di interrompere la relazione.I fatti risalgono al periodo compreso tra settembre 2018 e luglio 2020. Durante questo periodo, l'uomo ha continuato a molestarla con numerosi messaggi, chiamate, e appostamenti sia presso la sua abitazione che sul luogo di lavoro. Le persecuzioni sono culminate in un episodio di violenza fisica, durante il quale l'uomo ha picchiato la donna con calci e schiaffi, minacciandola anche di morte, mentre la costringeva a continuare la relazione: "Sono innamorato di te, dobbiamo stare insieme".La vittima ha deciso di denunciare l'uomo dopo due anni di tormento, portando il caso alla luce delle autorità competenti. Oltre alla condanna penale, l'uomo è stato giudicato responsabile anche del risarcimento dei danni nei confronti della donna e dell'associazione Gens Nova, che ha supportato la vittima durante il processo.