Incidente stradale sulla SP237 tra Noci e Putignano: un ferito grave

PUTIGNANO - Ieri pomeriggio, sulla strada provinciale SP237 che collega Noci e Putignano, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture, a circa tre chilometri di distanza da Noci. Uno dei veicoli coinvolti nel sinistro si è ribaltato lungo la carreggiata.Immediatamente dopo l'accaduto, sono intervenuti sul posto diversi soccorritori per gestire la situazione. Tra di essi c'erano la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e di sicurezza stradale.Il bilancio dell'incidente è di un ferito, il quale è stato trasportato d'urgenza in ospedale con codice rosso a causa della gravità delle lesioni riportate nell'impatto tra i veicoli.Le autorità competenti stanno attualmente investigando sulla dinamica dell'incidente per determinare le cause che hanno portato al ribaltamento di uno dei mezzi e per accertare eventuali responsabilità.