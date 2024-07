Confessa il badante dell'82enne trovato morto a Castrignano dei Greci: arrestato per omicidio

foto generica

CASTRIGNANO DEI GRECI - Nella notte, il badante moldavo di 36 anni che assisteva Fernando Monte, l'82enne trovato morto ieri sera nella sua casa a Castrignano dei Greci, nel Salento, ha confessato il delitto. L'uomo è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio.Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi, al culmine di uno scatto d'ira. Durante il violento alterco, l'anziano sarebbe stato prima colpito con dei pugni e successivamente alla testa con un oggetto contundente che il badante aveva in mano. La furia del 36enne non ha lasciato scampo a Monte, che è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.Il corpo senza vita di Fernando Monte è stato scoperto dalla figlia, che era andata a fargli visita. All'arrivo nella casa del padre, ha trovato il badante in stato confusionale e privo di vestiti fuori dalla porta. La donna, entrando in casa, ha fatto la macabra scoperta del corpo riverso a terra.Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno sequestrato l'abitazione e avviato le indagini. Il badante, trovato in evidente stato di shock, è stato portato in ospedale e successivamente interrogato. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.L'episodio ha scosso profondamente la comunità di Castrignano dei Greci, un piccolo centro del Salento. Fernando Monte era conosciuto e rispettato da tutti, e la notizia della sua tragica scomparsa ha lasciato tutti increduli e addolorati.Le autorità continueranno a lavorare per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e stabilire con precisione la dinamica dell'omicidio. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia Monte, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di grande dolore.