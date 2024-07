La sua storia è un successo editoriale: Puglia protagonista con Brunello

BARI - Hanno parlato di lui da Rai 1 a Radio 105 passando per TgCom24. E poi articoli su alcune delle maggiori testate nazionali: La Repubblica, Panorama, Tv Sorrisi e Canzoni e tante altre. Perché la storia di Alessandro Brunello affascina e invita anche alla riflessione sulle tante possibilità che offre il Meridione d’Italia. E, in particolare, a colpire è la sua scelta di trasferirsi a Taranto che ha raccontato nel libro "Cambio vita, vado al Sud- diventare terroni e vivere felici", pubblicato da Salani Editore.Un volume che è una vera e propria rivelazione dell’estate: un successo delle vendite al punto che, pubblicato il 14 maggio scorso, è andato in ristampa 20 giorni dopo l’uscita. Un risultato possibile grazie anche al tour che, in queste settimane, ha visto impegnato l’autore tra Torino, Verona, Milano, Genova e Bologna dopo la prima nazionale che si è svolta a Taranto nella sede di Spazioporto, lì dove sono intervenuti tantissimi dei suoi nuovi amici pugliesi.Globetrotter con base a Milano, pioniere del crowdfunding, autore e regista, direttore marketing, docente e curatore di mostre d’arte internazionali: la sua quotidianità era fatta di multinazionali, startup e intelligenza artificiale. A un certo punto si è trasferito a Taranto e ha trovato la felicità.Un tema che appassiona e sarà al centro di una serie di incontri programmati per le prossime settimane. Brunello, infatti, sarà ospite di alcuni dei più importanti Festival che, in questa estate 2024, animeranno la Puglia. «Ci tengo particolarmente – fa sapere l’autore – ad essere presente in queste rassegne con “Cambio vita, vado al Sud”. È un modo per approfondire il rapporto con un territorio che mi ha fatto innamorare al primo sguardo. Da quando mi sono trasferito in Puglia, inserirsi nella comunità è stato piacevole, naturale e veloce. Credo molto nelle relazioni e nella sinergia. Ed eccomi pronto per incontrare i lettori che, in queste poche settimane dall’uscita del libro, hanno manifestato così tanto affetto ed entusiasmo. Sono anche un po’ sorpreso, non avrei mai immaginato una risposta così commovente da parte di così tante persone. Grazie a tutti i lettori per aver colto lo spirito che anima questo storia».Primo appuntamento, il prossimo 3 luglio a Martina Franca (sede Società operaia in via Garibaldi 26, ore 18:30). A seguire – giorno 10- Alessandro sarà ospite della rassegna Il Libro Possibile di Polignano a Mare (piazza San Benedetto, ore 23). A presentare la serata sarà Mauro Pulpito che anticipa: «Da tutte le ricerche sociologiche più recenti emerge che al Sud le persone sono più felici che al Nord. Un risultato sorprendente che ribalta la percezione comune. Nel Sud Italia esiste un modello mediterraneo di felicità che non si basa sull'iperproduttività e non prevede stress e ritmi frenetici, ma è fondato sulla disponibilità di tempo, l'amore per i contatti sociali, il ruolo decisivo della famiglia, il piacere di godersi la vita. Alessandro Brunello, dopo anni fra multinazionali, startup e criptovalute, sceglie di diventare terrone e trova finalmente la felicità. Nelle pagine di questo libro mette a disposizione la sua esperienza e ci spiega che non è mai troppo tardi per cambiare vita». Il 14 luglio Brunello sarà invece in provincia di Matera (Policoro, libreria Giunti centro commerciale Heraclea, ore 18:30), il 18 a San Vito (Moonvida, ore 21:30), il giorno successivo a San Marzano di San Giuseppe per l’iniziativa Venti di parole (piazza principale, ore 21, rassegna Librerie Ubik), mentre il mese di agosto si aprirà con la sua presenza a Conversano (1 agosto, Bloombook libreria, ore 19).Tutti gli aggiornamenti sul calendario estivo saranno pubblicati sul sito www.brunelloalessandro.it e su Instagram @alessandrobrunelloreal.