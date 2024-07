Congedo (FdI): ‘Amati si occupi del disastro della sanità pugliese’

BARI - "È evidente il palese imbarazzo di Fabiano Amati, presidente della commissione bilancio in regione Puglia, rispetto alla figuraccia istituzionale a cui si è sottoposto all’indomani della legge promulgata sul Papilloma virus". Lo dichiara l'on. Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d'Italia."Non solo i rilievi del garante della privacy che esprime forti perplessità - prosegue - ma l’impugnazione da parte di tre diversi ministeri (Sanità, Istruzione, Università) per difetto di competenza. Consigliamo al consigliere Amati, piuttosto che attaccare il sottosegretario Gemmato, se proprio vuole occuparsi di sanità di cercare di correggere le mille storture e degenerazioni che portano i pugliesi purtroppo - conclude - a non avere un adeguato livello di assistenza sanitaria".