Locorotondo, continuano le ricerche di un bambino scomparso

Al momento della scomparsa, il bambino indossava una t-shirt chiara, dei pantaloncini corti e scarpe da tennis.



Le ricerche





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno setacciando la zona circostante. "Siamo in attesa dell'arrivo delle unità cinofile e dei cani molecolari", ha dichiarato il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, che sta attivamente partecipando alle operazioni di ricerca.

Tags CRONACA

LOCOROTONDO – Sono in corso intense ricerche nelle campagne di Locorotondo per ritrovare un bambino che compirà due anni il mese prossimo, scomparso questa mattina. Il piccolo, residente in una zona rurale di contrada Serralta, è stato visto l'ultima volta nei pressi della sua abitazione intorno alle 11. La madre, che ha altri tre figli, ha dato l'allarme quando si è accorta che il bambino non era più lì.