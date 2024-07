Conversano-Rutigliano: tragedia sfiorata grazie ai riflessi di un camionista

CONVERSANO - Un incidente che poteva avere conseguenze tragiche è stato evitato grazie alla prontezza di riflessi di un autista di camion. Sulla strada Conversano-Rutigliano, una donna ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore.

La vettura stava per schiantarsi frontalmente contro un mezzo pesante, ma l'abilità e la reazione rapida del camionista hanno evitato il peggio. Sterzando bruscamente, l'autista è riuscito a evitare l'impatto diretto, scongiurando così una tragedia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale per accertamenti e cure. La Polizia Locale di Conversano ha effettuato i rilievi del caso, mentre il personale di PiSsta ha provveduto alla messa in sicurezza delle carreggiate, garantendo la viabilità e la sicurezza degli altri utenti della strada.

L'incidente ha evidenziato ancora una volta l'importanza della prontezza di riflessi e della competenza degli autisti di mezzi pesanti, che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza.