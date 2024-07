Erchie, giovedì 11 luglio l'evento 'Pasta fritta & mortadella' in via San Francesco

ERCHIE (BR) - Dopo il grande successo avuto con "Le vie del Natale", in via San Francesco a Erchie arriva uno spettacolare evento estivo. I Supermercati "Smart", in collaborazione con Auser delegazione di Erchie, giovedì 11 luglio alle ore 20 presentano la prima edizione della "Pasta fritta & mortadella", dove sarà possibile degustare anche del buon vino fresco. L'evento, caratterizzato dai sapori della tradizione e dalla musica popolare, sarà a carattere benefico. - Dopo il grande successo avuto con "Le vie del Natale", in via San Francesco a Erchie arriva uno spettacolare evento estivo. I Supermercati "Smart", in collaborazione con Auser delegazione di Erchie, giovedì 11 luglio alle ore 20 presentano la prima edizione della "Pasta fritta & mortadella", dove sarà possibile degustare anche del buon vino fresco. L'evento, caratterizzato dai sapori della tradizione e dalla musica popolare, sarà a carattere benefico.





Patrocinato dal Comune di Erchie e organizzato con la sinergia di tante associazioni, come Pro Loco di Erchie, l'Unità Pastorale con i suoi tanti giovani volontari, la Protezione Civile Prociv-Arci di Erchie, Tentazioni 2.0, Zip Impianti.





Tutti, in una cornice popolare, si prodigheranno per offrire a un ampio pubblico tanto divertimento, a partire dai più piccoli, ma anche tanta spensieratezza per i più grandi. Ci sarà uno spettacolo di magia a cura di "Mago Lele".





Pop corn, zucchero filato e tanto intrattenimento a cura dell'Associazione "I Controcultura". Fulcro della serata, oltre alle degustazioni tipiche, sarà la musica popolare a cura del gruppo di Pizzica "Haitra" di Avetrana.





Sarà uno dei primi eventi che aprirà il ricco cartellone dell'estate ercolana, ed il divertimento sarà garantito.





La serata sarà a scopo benefico, perché la beneficenza aiuta a crescere come comunità e a rendere tutti un po' più felici.