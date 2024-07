Tragedia sfiorata a Palo del Colle: crolla una gru nella pineta

PALO DEL COLLE - Un grave incidente si è verificato nella zona della pineta all'interno di un cantiere a Palo del Colle, dove una gru è improvvisamente crollata. Fortunatamente, nonostante la drammaticità dell'accaduto, solo un operaio è rimasto ferito in maniera lieve. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale dal personale del 118.

Immediatamente dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area, che è stata completamente blindata per prevenire ulteriori rischi. Durante il crollo, la gru ha sfondato il balcone di un’abitazione adiacente al cantiere. Miracolosamente, l'anziano di 80 anni che si trovava nella casa sottostante è rimasto illeso e non ha riportato alcuna ferita.

L'intervento tempestivo delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza dei residenti e dei lavoratori presenti.