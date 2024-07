Dee Dee Bridgewater chiude la 31ª edizione di Notti di Stelle Summer a Bari

BARI – Giovedì 1 agosto alle ore 21, il Cortile dell’Ateneo di Bari sarà il prestigioso palcoscenico per l’inconfondibile voce di Dee Dee Bridgewater, una delle regine indiscusse del jazz internazionale. La pluripremiata artista, vincitrice di Grammy e Tony Awards, si esibirà con l’accompagnamento dell’orchestra italiana Medit Orchestra, diretta dal maestro e compositore Angelo Valori, che ha curato gli arrangiamenti sinfonici per questa straordinaria serata.

Bridgewater, la cui carriera è segnata da collaborazioni con leggende del jazz come Thad Jones, Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Dizzy Gillespie, è nota anche per la sua versatilità nel teatro musicale. La sua performance promette di trasformarsi in un evento magnetico, capace di trascinare il pubblico in un viaggio musicale che spazia tra classici del jazz e del soul. Brani iconici come "The Shadow of Your Smile", "The Way We Were", "Les Feuilles Mortes" e "Blue Monk" saranno arricchiti dal nuovo sound orchestrale, offrendo un’esperienza unica e densa di emozioni.

"Spritz-iamo Musica" e altri dettagli

Prima del concerto, dalle ore 20:00 alle ore 20:40, il pubblico potrà partecipare all’ultimo appuntamento con "Spritz-iamo Musica", un momento conviviale di aperitivo che precede la performance principale.

La rassegna Notti di Stelle Summer, giunta alla sua 31ª edizione, è co-organizzata con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. L'evento è sostenuto da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.

Informazioni e biglietti

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici della Camerata Musicale Barese, situati in Via Sparano, 141, chiamando il numero 080.5211908 dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio. I biglietti sono disponibili anche online sui siti www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it, e saranno in vendita dalle ore 19:30 del giorno del concerto presso il Cortile dell’Ateneo.

Non perdete questa straordinaria occasione di chiudere l’estate con una delle più grandi interpreti del jazz mondiale, in una serata che promette di essere memorabile.