Imprenditori pugliesi hanno incontrato i giovanissimi startupper di WeDo Academy

LECCE - Nei giorni scorsi si è tenuto a Lecce il primo Summer Camp 2024 della WeDo Academy, la nota associazione pugliese no profit impegnata nell’educazione all’imprenditorialità giovanile. Il Camp ha visto la partecipazione di 16 ragazze e ragazzi dai 10 ai 19 anni che volevano conoscere, acquisire e sperimentare lo spirito e la mentalità imprenditoriale, meglio conosciuta come Entrepreneurial Mindset. Il camp esperienziale si è svolto presso la bellissima sede di Links SpA, gentilmente messa a disposizione dal Ceo Giancarlo Negro.Il modello formativo dell’originale Summer Camp di mentalità imprenditoriale prevede una prima fase in cui i ragazzi partecipanti possono incontrare, conoscere, ascoltare e interagire con Imprenditori, manager, professionisti e giovani startupper i quali, durante gli incontri, raccontano ai giovanissimi aspiranti imprenditori le loro straordinarie storie, personali e aziendali, i percorsi, i successi, ma anche gli ostacoli, gli errori e gli eventuali insuccessi e fallimenti.Nei cinque giorni dell’esperienza, i ragazzi hanno conosciuto gli imprenditori Bibop Gresta (Hyperloop Italia), Daniele Vetrugno (Il Cantiere), Vincenzo Ciullo (Marevivo), Giancarlo Negro (Links), Mirko Cazzato (Mabasta), Alberto Paglialunga (Deghi), Vincenzo Eterno (Studio Eterno), Lorenzo Palumbo (Editore), Vittoria Cicchetti (Regi Laboratories), Giovanni Balletta (HumanX & BAIFF), Riccardo Montecristo (Caseificio Montecristo), Donatella Rampinelli (24 Ore Business School), Pietro Santoro (Kailios Capital), Davide Comaschi (Maestro cioccolatiere), Enrico Teso (Aspirante macellaio), Gregorio Borgioli (Crossy Studios), Simone Teso (Indaco Italia), Alessia Petino (Etica Etnica), Aurora Zollino (Mami), Eliana Zollino (Designer).Nella settimana del Camp i ragazzi, suddivisi in team, hanno ideato e progettato tre diverse startup, “Cluby” (App che incentiva l’incontro fisico tra persone con passioni comuni), Frisa Time (rimodulazione in chiave moderna del tradizionale prodotto salentino) e RRT – Rrustitek (macchina distributrice di pasti di qualità).WeDo Academy si fonda sulla lunga e riconosciuta esperienza del pluripremiato Daniele Manni, docente di informatica e imprenditorialità giovanile presso il “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce. Da oltre 15 anni, infatti, il docente italiano incentiva i propri studenti ad ideare, realizzare e condurre micro idee imprenditoriali innovative (startup) da lanciare sul mercato reale. La tecnica didattica di Manni è denominata “LEARNING entrepreneurship BY DOING startups” (imparare l’imprenditorialità facendo startup) e negli ultimi anni ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti, anche internazionali, come il “Global Teacher Award 2020” in India e l’ “Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Award 2020” in Gran Bretagna ed il “GESS Education Award 2023” a Dubai.Il Summer Camp è una full immersion di 35 ore ricche di creatività, innovazione e cambiamento rivolta a 20 giovanissime ragazze e ragazzi dai 10 ai 19 anni. Il Camp, da un lato, prevede numerosi incontri con Testimonial Ispiratori (imprenditori, startuppers, esperti, etc.), che racconteranno ai ragazzi le loro storie di successi (ma anche di errori, insuccessi e fallimenti) in diversi ambiti, dalla tecnologia al turismo, dalla moda all’agroalimentare, dalla finanza all’aerospaziale, etc. Dall’altro, saranno realizzati veri e propri laboratori di ideazione e sviluppo di nuove micro idee imprenditoriali (startup) da parte dei partecipanti raggruppati in team e seguiti e coadiuvati da coach e mentor.Ad animare il progetto WeDo Academy è un piccolo gruppo di professionisti in vari ambiti, accomunati dalla voglia di mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze affinché possano tornare utili alla formazione di nuove competenze nei giovani. Questi i loro nomi: Giancarlo Orsini, Marco Nardin, Bibop Gresta, Donato Zollino, Ettore Ferramosca, Andrea Antonaci, Donatella Rampinelli, Pietro Santoro e Daniele Manni. A loro quest’anno si sono aggiunti i giovanissimi coach e tutor Francesaco Pio Manca e Luigi Carratta, ex corsisti del Summer Camp e oggi curatori delle startup Sportzine e Salentia.WeDo Academy: www.we-do.academy Summer Camp: www.we-do.academy/summer-camp-2024/