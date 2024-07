Deliceto Summer, 40 eventi tra agosto e settembre nel borgo da vivere

DELICETO – È ufficiale il calendario di “Deliceto Summer 2024 – Un Borgo da vivere”, cartellone degli eventi estivi caratterizzato da quasi 40 appuntamenti con la musica, la cultura, i sapori, il teatro e tanti momenti dedicati a grandi e piccini. La programmazione agostana, giovedì 1° agosto, sarà inaugurata da una grande serata-tributo a Fabrizio De Andrè con “Le nuvole in concerto”, dalle ore 22, nello scenario suggestivo del Castello Normanno. Gli eventi saranno un vero e proprio viaggio nei luoghi di interesse storico, ambientale e culturale del “Borgo da vivere”. Il 2 agosto, con “Corpora Coalitura”, nella Piazzetta Padre Mattia si terrà uno spettacolo di danza contemporanea con musiche dal vivo a cura di Organic Laboratorio d’Arte. Tutti in Piazza Europa a cantare e ballare il 3 agosto, dalle ore 22, con Phoenix Pop Rock Band e il meglio della musica anni 70-80-90. Domenica 4 agosto, spazio ai sapori della tradizione con la Sagra delle Orecchiette, giunta alla sua 47esima edizione: degustazioni e musica al Rione Molo, dalle 20.30, con l’iniziativa a cura della Pro Loco tra gli ipogei di Via Molo con Dj Dread. Il 5 agosto, alle ore 22, si tornerà in Piazzetta Padre Mattia per “Un mattino da sogni inquieti”, spettacolo teatrale a cura del Collettivo Sante di Lana e con Luisa Casasanta. Dal 5 al 7 agosto, nel Bosco Valle in vincolis, si terrà “Educafiabe”, tre giorni dedicati ai bambini con escursioni, laboratori creativi, giochi, caccia al tesoro, educazione alimentare e letture animate. Doppio appuntamento giovedì 8 agosto in Piazzale Belvedere, balcone panoramico di Deliceto: alle ore 22, concerto della tribute band dei Nomadi e Cocomerata a cura della società cooperativa SERAG.Nella notte delle stelle, il 10 agosto, un altro doppio appuntamento: undicesima edizione del “Country Day”, con spettacoli per i bambini, dalle ore 18 nel Centro Ippico Scarano; dalle 21.30, invece, tutti a rimirar le stelle al Castello Normanno con la quarta edizione di “Dalla luna a Venere”, a cura della Pro Loco. L’11 agosto, in Piazzale Belvedere e Piazza Europa, dalle ore 20.30, serata interamente dedicata ai più piccoli con i gonfiabili e gli spettacoli di “Ludolandia”. Altra serata musicale quella del 12 agosto, con “La musica nel cuore”: saranno gli Alta Frequenza a compiere un viaggio di note e canzoni con il meglio degli anni ’60 e ’70. Il 13 agosto, in piazza Europa dalle ore 22, serata-tributo con la cover band dei Matia Bazar. Spettacolo di beneficenza il 14 agosto in Piazzale Belvedere dalle ore 22 con “Tale e quale show”, evento giunto alla sua 37esima edizione. Il 15 agosto, con la cover band dei Pooh, la musica e il ritmo di “Gli amici per sempre”. Il 16 agosto, tutti nel Piazzale Belvedere per “Na storia nuov”, Festa di San Rocco con canti e balli popolari a cura del Laboratorio Orafolk.Fino al 31 agosto, saranno ancora molti gli appuntamenti in programma, ma il “Deliceto Summer 2024” continuerà a proporre ancora molti eventi fino al 23 settembre. Il 7 e l’8 settembre, infatti, Deliceto tornerà nel Medioevo con rievocazioni storiche, percorsi, un’intera giornata nel Castello Normanno e tante iniziative in tutto il centro storico nell’ambito della manifestazione intitolata “Castrum Yliceti”. Dal 21 al 23 settembre, infine, la Festa Patronale con tre giorni di manifestazioni che, tra le altre cose, proporranno la Cavalcata Storica, concerti e spettacoli.