Distrutto da un incendio a Torino l'appartamento di Michele Vitobello, originario di Trinitapoli. Partita raccolta fondi

TORINO - La famiglia di Michele Vitobello, originario di Trinitapoli (BT), ha perso la casa dopo un incendio lo scorso 30 giugno a Beinasco, in provincia di Torino. La moglie ha chiesto sostegno lanciando una raccolta fondi su GoFundMe I danni causati dalle fiamme partite dalla cucina sono ingenti: oltre a rovinare mobili e infissi dell’intera abitazione, resa totalmente inagibile, hanno perso la vita le due gatte che vivevano con la famiglia, attualmente ospite dai parenti.“Al momento - scrive Elisa Bracco - io, mio marito e i miei bambini abbiamo recuperato qualche vestito ma all'interno c'è poco da salvare. Non sappiamo come fare e da che parte partire”.“Abbiamo aperto questa raccolta fondi - aggiunge - per chiedere un aiuto a chiunque voglia darci una mano per ricostruire casa per noi e i nostri bambini”.L'iniziativa solidale, arrivata a duemila euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/a-ricostruire-la-casa-per-i-miei-bambini