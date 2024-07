Intelligenza artificiale, webinar il 9 luglio: collaborazione tra Google, TIM e GP4AI

BARI - Google Cloud e TIM Business, in collaborazione con GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps - ets, sono lieti di annunciare l'organizzazione di un esclusivo webinar dedicato all'intelligenza artificiale e alla sua applicazione nei vari settori professionali. L'evento "L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE" si terrà il 9 luglio 2024 e offrirà un'opportunità unica di approfondimento sulle più recenti tecnologie di AI e il loro impatto sul mondo delle imprese.Il webinar vedrà la partecipazione di illustri esperti del settore, quali il Prof. Antonio Uricchio, Presidente ANVUR e l'Avv. Claudio Caldarola, Presidente GP4AI. Le tecnologie di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, offrendo strumenti per rendere i processi più veloci, semplificare operazioni complesse e ottimizzare le risorse. Durante il webinar, verranno presentate le ultime innovazioni in questo campo e si discuterà delle loro applicazioni pratiche nei vari settori professionali. Un'occasione imperdibile.L'evento rappresenta un'importante occasione per imprenditori, professionisti e appassionati di tecnologia di ascoltare gli interventi di esperti riconosciuti a livello nazionale, europeo ed internazionale e di esplorare le prospettive future dell'AI. Sarà anche un momento di confronto e networking tra partecipanti e specialisti del settore.Per maggiori informazioni e per partecipare visita il sito https://rsvp.withgoogle.com/events/italia-gen-ai