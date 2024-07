Canosa di Puglia celebra Lino Banfi con una grande festa di paese

CANOSA DI PUGLIA - Sarà una celebrazione indimenticabile quella organizzata a Canosa di Puglia per omaggiare uno degli attori più rappresentativi della regione. Il paese, situato nel nord Barese, si prepara a festeggiare con affetto e orgoglio il suo illustre cittadino Pasquale Zagaria, noto al grande pubblico come Lino Banfi, che il prossimo 9 luglio compirà 88 anni. I festeggiamenti avranno luogo il 14 luglio, con una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità.La prima cerimonia si terrà nel foyer del teatro Lembo, che sarà intitolato a Lino Banfi, affettuosamente chiamato “Nonno d’Italia” da Papa Francesco. Questo gesto simbolico darà il via ai festeggiamenti in onore dell'attore pugliese, simbolo di tradizione e cultura.A seguire, sarà conferito il prestigioso premio Dea Ebe, organizzato dal “Team Eventi 33” e dallo staff della Dea Ebe, con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Canosa e Fondazione Archeologica Canosina. Questo riconoscimento sarà assegnato a pugliesi che si sono distinti per il loro impegno e dedizione alla collettività. Inoltre, è stato istituito il premio “La maschera Banfi” dedicato proprio all’attore e comico, per celebrare il suo contributo unico al mondo dello spettacolo."Lino Banfi fa parte della storia della tv e del cinema italiano senza mai dimenticare le sue origini. E il forte attaccamento alla sua città lo rende diverso dagli altri. Siamo felici di festeggiarlo tutti insieme," ha dichiarato il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio.Questa giornata di festa rappresenta non solo un omaggio a Lino Banfi, ma anche un’occasione per ribadire l’orgoglio e l’affetto che la comunità pugliese nutre per uno dei suoi figli più illustri, il cui lavoro e spirito sono profondamente radicati nella cultura locale.