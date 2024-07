Marine Le Pen trionfa al primo turno delle Legislative francesi

Marine Le Pen fb

PARIGI – Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, hanno trionfato al primo turno delle elezioni legislative in Francia. Stando agli exit poll, il Rassemblement National ha ottenuto il 34% dei voti, posizionandosi al primo posto. Seguono la Gauche con il 28,1% e il campo presidenziale di Emmanuel Macron con il 20,3%.Con circa 49 milioni di elettori chiamati alle urne in 577 collegi elettorali, l'affluenza è stata stimata intorno al 65%, un dato significativo che riflette l'importanza percepita di queste elezioni. Il sistema elettorale francese a due turni è progettato per garantire che gli eletti abbiano un forte sostegno, riducendo la frammentazione politica e promuovendo la stabilità governativa. Il secondo turno è previsto per il 7 luglio.Marine Le Pen, incoraggiata dai risultati, ha esortato i suoi elettori a mobilitarsi per ottenere una maggioranza assoluta: "Ci serve una maggioranza assoluta, mobilitatevi". Da parte sua, Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità di unire le forze democratiche e repubblicane per affrontare il secondo turno: "Adesso è il momento di un'ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno".Queste elezioni sono state indette dal presidente Macron dopo la sconfitta del suo schieramento alle elezioni europee e il conseguente trionfo dell'estrema destra. Il risultato del primo turno rappresenta un'importante vittoria per Le Pen e potrebbe segnare un cambiamento significativo nella politica francese.La campagna elettorale è stata caratterizzata da dibattiti intensi su temi cruciali come l'immigrazione, la sicurezza e l'economia, con il Rassemblement National che ha capitalizzato su un elettorato desideroso di cambiamento.Con il secondo turno imminente, le alleanze e le strategie politiche saranno decisive. La Francia si prepara ad affrontare giorni cruciali che determineranno la composizione del prossimo governo e l'orientamento politico del paese per i prossimi anni.