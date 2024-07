Europei: Spagna-Inghilterra 2-1, leoni inglesi ancora beffati in finale

Uefa Euro 2024 fb

Primo Tempo

Nella finale dell'Europeo 2024, la Spagna ha affrontato l'Inghilterra in una partita carica di aspettative e tensioni. Southgate ha optato per una difesa a quattro, schierando Shaw come esterno sinistro per arginare Yamal. Dall'altra parte, De la Fuente ha confermato l'undici titolare che lo ha portato fino alla finale. Morata ha fatto la storia, diventando il giocatore spagnolo con più presenze agli Europei, con 17 partite, mentre Yamal è diventato il più giovane a giocare una finale, a soli 17 anni.

L'emozione è salita quando Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia campione uscente, ha portato il trofeo in campo. La Spagna è partita forte, chiudendo gli inglesi nella loro metà campo e impedendo loro di ripartire. Nico Williams ha avuto la prima occasione, ma è stato anticipato in angolo da Stones. L'Inghilterra ha risposto con un affondo che ha portato Walker a un cross basso, bloccato da Le Normand.

Nonostante il possesso palla prolungato della Spagna, l'Inghilterra è sembrata più pericolosa nelle ripartenze, soprattutto sulla sinistra con Shaw. Al 25', Carvajal ha rischiato un intervento dentro l'area su Shaw, riuscendo a malapena ad anticiparlo. Le ultime fasi del primo tempo sono state prive di emozioni significative, con le difese che hanno prevalso sugli attacchi. L'unico tiro nello specchio è arrivato nel recupero con Foden, ma Unai Simon ha bloccato senza problemi.

Ripresa

Il secondo tempo è iniziato con un colpo duro per la Spagna: Rodri ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare, sostituito da Zubimendi. La Spagna ha subito scacciato i fantasmi grazie a Yamal, che ha attirato la difesa inglese su di sé e ha servito Nico Williams, il quale ha segnato di prima intenzione, diventando il secondo più giovane marcatore in una finale europea.

Dani Olmo ha sciupato l'opportunità di raddoppiare poco dopo. L'Inghilterra ha reagito con un gran tiro di Bellingham, che ha sfiorato il palo. Al 65', Yamal ha costretto Pickford a una parata difficile. De la Fuente ha sostituito Morata con Oyarzabal. L'Inghilterra ha inserito Palmer per Mainoo, e il cambio ha subito pagato: Saka ha servito Bellingham, che ha toccato per Palmer, il quale ha pareggiato con un tiro preciso nell'angolo basso.

Nel finale, Yamal ha avuto un'altra occasione ma non è riuscito a battere Pickford. La Spagna ha trovato il gol decisivo all'86': Cucurella ha rimesso in mezzo per Oyarzabal, che ha segnato in scivolata. Nei minuti di recupero, la Spagna ha resistito all'assalto finale dell'Inghilterra, con Unai Simon e Dani Olmo che hanno compiuto miracoli per mantenere il vantaggio.

Conclusione

La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna per 2-1, riportando la coppa in casa. La Roja ha dimostrato determinazione e talento, superando un'Inghilterra che ha lottato fino all'ultimo minuto.