Marangiane in Festa: domenica 28 luglio sul palco gli Scazzacatarante

CASTRI' DI LECCE - Piazza Paperi, a Castri di Lecce, torna ad ospitare la storica sagra Marangiane in Festa che quest’anno giunge alla sua 22esima edizione e per l’occasione presenta un’importante novità, l’aggiunta di una serata in più. La sagra, infatti, durerà cinque giorni, dal 26 al 30 luglio, per dare la possibilità a tutti di goderne appieno e più a lungo.Come sempre, protagonista assoluta dei piatti proposti sarà la melanzana, locale e genuina, l’ortaggio di stagione per eccellenza, versatile e gustoso nelle sue tante declinazioni.Quest’anno le proposte a base di melanzana si arricchiscono: oltre alle famose e irrinunciabili polpette di melanzana, alla parmigiana rossa, bianca e rossa vegetariana- guai a toglierla dal menu! - alle sagne ‘ncannulate con impasto di melanzana, in questa ventiduesima edizione potremmo gustare tante bruschette diverse, una per ogni serata, la moussaka e la parmigiana di cioccolata, un piatto dolce che torna dopo qualche anno di assenza a grande richiesta.E la musica? Ogni sera sarà condita da una proposta musicale differente per accogliere i gusti di tutti gli avventori:- Venerdì 26 luglio si parte con la musica popolare salentina e folk di Enzo Petrachi;- Sabato 27 sarà la volta del divertentismo sfrenato coi Rewind70;- Domenica 28 Scazzacatarante sul palco con la tradizione della pizzica pizzica salentina;- Lunedì 29 tornano Io, te & Puccia, una proposta in chiave punk-folk dei grandi classici della canzone salentina e non solo;- Martedì 30 luglio gran finale con Talitakum, musiche e danze tradizionali dal Sud, e a seguire Medinita, la più bella musica italiana.Marangiane in Festa vi aspetta dal 26 al 30 luglio a Castrì di Lecce per un’altra edizione ricca di sorprese, novità e i sapori autentici del Salento in una piazza gremita di gente, musica, leggerezza.