Ferrovie Appulo Lucane, Zizza: 'Orgogliosi di essere tra i primi al mondo a sperimentare i treni a batteria di Stadler'

- "Nei giorni scorsi, presso la nostra sede centrale di Bari, abbiamo accolto i vertici aziendali di Stadler, una delle principali aziende mondiali nella produzione di treni, con sede a Bussnang, vicino a Zurigo. Insieme ai colleghi del CDA e alla dirigenza tecnica, abbiamo dato loro il benvenuto e li abbiamo accompagnati in una visita guidata della nostra azienda, partendo dal centro di Bari Scalo. Abbiamo effettuato sopralluoghi in vari cantieri e percorso alcuni tratti ferroviari, utilizzando treni di loro produzione. Abbiamo fatto tappa in alcune delle nostre stazioni più importanti, tra cui quella di Matera" si legge in una nota stampa a cura di Vittorio Zizza, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane.