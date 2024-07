Ferrovie del Sud Est: su strada i primi sette bus ibridi per il trasporto regionale

BARI - Sette nuovi autobus ibridi circoleranno nei prossimi giorni sulle strade pugliesi contribuendo a rendere più sostenibile il trasporto pubblico regionale.I nuovi mezzi, acquistati con un cofinanziamento della Regione Puglia, sono stati presentati oggi nella sede della Regione Puglia, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento e Giorgio Botti, Amministratore Delegato di Ferrovie del Sud Est.I nuovi mezzi marcati Mercedes-Benz, modello Intouro hybrid, grazie al motore elettrico supplementare che funge da generatore nelle fasi di frenata e di rilascio dell'autobus, consente un risparmio di carburante e di emissioni di CO2.Dotati delle più moderne e avanzate tecnologie per viaggiare in sicurezza (tra cui un sistema di telecamere che consente al conducente una visibilità a 360° sull’area circostante il veicolo per percepire passanti, veicoli o ostacoli) i nuovi mezzi offrono complessivamente 80 posti, e maggiore comfort per i passeggeri.Entro l’autunno la flotta dei bus ibridi si completerà con la consegna di altri 38 mezzi. L’impegno risponde all’obiettivo del piano industriale di FSE di rinnovare l’intera flotta delle autolinee – che conta circa 350 mezzi – entro il 2026, abbassandone l’età media e adeguandola agli standard europei.“Si tratta di un altro segnale tangibile del processo di ammodernamento di FSE – ha dichiarato Giorgio Botti, AD e Direttore Generale di FSE - verso una mobilità integrata più efficace, moderna e sostenibile che possa invogliare cittadini e turisti a scegliere i mezzi pubblici per i propri spostamenti”.