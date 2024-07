BARIONDA: il 27 luglio in scena al Parco Rossani Il Figlio di Angela Iurilli

BARI - Il mondo degli adulti che si ripercuote su quello dei bambini, accadimenti magici che rivoluzionano le vite reali dei protagonisti. È “Il Figlio” di Angela Iurilli, in scena il 27 luglio alle 21 al Parco Rossani di Bari, quarto appuntamento di BARIONDA - Emozioni d’Estate, il festival della Compagnia Tiberio Fiorilli che si inserisce nel cartellone di eventi Le Due Bari promosso dal Comune di Bari.L’adattamento di Angela Iurilli, con Sabrina De Mitri e la stessa Angela Iurilli, è tratto da una delle più belle opere scritte da Massimo Bontempelli, “Il figlio di due madri”.Lo spettacolo di prosa sarà preceduto, alle ore 18.30 nella stessa location, dal laboratorio “Preparazione e ispirazione”, curato dall’associazione culturale I Luoghi della Musica e pensato per esplorare il processo creativo degli artisti e come si preparano per lo spettacolo.Durante una passeggiata nei giardini di Villa Borghese, un bambino di nome Mario si addormenta sotto un albero. Fin qui nulla di grave, se non fosse che al risveglio non riconosce più né la sua istitutrice né sua madre, e chiede con forza di essere accompagnato a casa “sua” dalla “vera mamma”. Un’attrice racconta una storia che ha dell’incredibile: attraverso raffinate tecniche teatrali incarna i vari personaggi con il solo uso del corpo e della voce. In scena con lei una musicista che riproduce l’ambiente sonoro attraverso l’uso della voce, dell’elettronica e di piccoli strumenti di uso quotidiano, nello stile delle sonorizzazioni dei film muti, ed esprime il mondo interiore e l’umore dei protagonisti con la musica del suo sassofono.“BARIONDA – Emozioni d’Estate”, in programma fino al 15 agosto, mira a unire le persone attraverso l’arte, celebrando la diversità e creando un legame duraturo tra gli artisti e gli abitanti della città. Al centro del progetto ci sono sette spettacoli che esplorano temi come l’identità, la memoria collettiva, la bellezza della diversità, i giovani d’oggi, e sei laboratori che hanno l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini, svelando i trucchi del mondo teatrale e approfondendo con loro i testi messi in scena.La Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli è riconosciuta dal MiC – Ministero della Cultura come soggetto FNSV e dalla Regione Puglia (Assessorato Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio) fra le poche imprese ai sensi dell’Avviso Pubblico per Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e dal Comune di Bari Assessorato alle Politiche Culturali. Il numero degli artisti e tecnici partecipanti al progetto è di ben 29 unità di cui 12 under 35, che lavoreranno per più giornate fra prove e spettacoli.348.770.87.01Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti