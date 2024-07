Filippo Bertipaglia, online il video di “Sultry Weather''

È online il video di “Sultry Weather” (prodotto da RayDada e distribuito da EMI / Universal Music Italia), il brano del chitarrista Filippo Bertipaglia, tratto dal suo nuovo EP “Into Your Sweetness”.

Diretto dal regista Mehmet Gurkan, il video mostra il chitarrista eseguire il brano immerso nel verde delle fronde degli alberi in riva a un corso d’acqua. Le immagini, unite alla musica, vogliono mostrare la persistenza e l’imperturbabilità della natura rispetto all’essere umano, mentre l’eterno scorrere dell’acqua in sottofondo ci sprona ad andare avanti nel nostro percorso nell’attesa di una speranza futura.

‹‹“Sultry Weather” è un flusso di coscienza illustrato attraverso vari stati d'animo musicali che vogliono raccontare la fugacità della vita – racconta Filippo Bertipaglia – Il brano si caratterizza per numerosi cambi di tempo e per un continuo flusso di idee. In questo pezzo, oltre al largo uso di pennate alternate, è presente un copioso impiego di slide che in certe sezioni danno un sapore quasi orientale. Corrado Rustici ha impreziosito il brano con editing ed elettronica dandogli un taglio molto moderno e accattivante››.

“Sultry Weather” fa parte del nuovo EP “Into Your Sweetness” (https://raydada.lnk.to/FBertipaglia_IYS) interamente prodotto da Corrado Rustici, storico produttore di grandi nomi come Zucchero, Elisa, Aretha Franklin e tanti altri, con cui Filippo ha iniziato da tempo una proficua collaborazione. Oltre al brano, l’EP include la title track “Into Your Sweetness” e una cover della celebre “Time After Time” di Cyndi Lauper.

Il leggendario chitarrista canadese Don Ross, che ha ascoltato in anteprima il progetto, ha detto di “Into Your Sweetness”: «Questo è il suono di chi compone grande musica, in questo caso suonata tramite la chitarra. Un formidabile esempio di grande tecnica messa al servizio di bellissime idee musicali. Questo pezzo sarebbe meraviglioso anche suonato al pianoforte o con un'intera orchestrazione».

Filippo Bertipaglia ama definirsi un Six Strings Explorer per via della sua propensione all’esplorazione di tutte le potenzialità che la sei corde può offrire. Nel 2019 partecipa al tour europeo Dublin Nights (produzione australiana Eireborne), che prevede date in importanti teatri europei come la Maag Halle di Zurigo e il Kampnagel Theater di Amburgo. È endorser dei marchi Seagull, DvMark, John Pearse Strings, Gokko Audio e LR Baggs, di cui è dimostratore durante il NammShow 2019 e 2020 ad Anaheim, in California. Nel suo curriculum vanta inoltre collaborazioni con importanti nomi della scena internazionale e nazionale quali Ian Paice (Deep Purple), Eugenio Finardi, Caparezza, Rocco Tanica, Daniele Tedeschi (Vasco Rossi). Il 17 maggio di quest’anno è uscito Night Shift, singolo che inaugura una serie di uscite che proseguirà per diversi mesi.