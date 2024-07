Fiorella Sinfonica - Live con orchestra: prosegue il tour estivo

ROMA – Dopo la straordinaria anteprima con il doppio evento speciale alle Terme di Caracalla, il tour estivo di Fiorella Mannoia, accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica, continua nelle location più suggestive di tutta Italia.

Un Tour Indimenticabile

La nuova avventura musicale di Fiorella Mannoia è iniziata con il ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con il brano "Mariposa", recentemente certificato disco d’oro. Questa canzone, che celebra l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti e il Premio Elsa Morante per il miglior testo. Il testo è stato scritto dalla stessa Fiorella Mannoia insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, che ha curato anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

Biglietti e Date del Tour

I biglietti per "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Calendario Aggiornato:

3-4 giugno: Roma - Terme di Caracalla (Evento Speciale)

Gavorrano (GR) - Teatro delle Rocce 13 luglio: Cervere (CN) - Anfiteatro dell’Anima

Varese - Giardini Estensi 16 luglio: Piacenza - Palazzo Farnese

Modena - Notti Ducali - Piazza Roma 19 luglio: Vigevano (PV) - Castello Sforzesco

Tharros (OR) - L’Isola Dei Giganti Festival - Anfiteatro 24 luglio: Ostuni (BR) - Foro Boario

Molfetta - Banchina San Domenico 27 luglio: San Tammaro (CE) - Carditello Festival - Real Sito di Carditello

Ravello (SA) - Ravello Festival - Belvedere di Rufolo 30 luglio: Tagliacozzo (AQ) - Festival di Mezza Estate - Piazza Obelisco

Maniago (PN) - Festival In Centa - Parco Centa Dei Conti 4 agosto: Trento - Trento Summer Festival 2024 - Trentino Music Arena

Catania - Sotto Il Vulcano Fest - Villa Bellini 10 agosto: Palermo - Teatro di Verdura

Tindari (ME) - Teatro Greco 13 agosto: Reggio Calabria - Piazza Castello

Diamante (CS) - Tirreno Festival - Teatro Dei Ruderi 16 agosto: Acri (CS) - Anfiteatro

Melpignano (LE) - Palazzo Marchesale 19 agosto: Pescara - Porto Turistico

Gaeta - Arena Virgilio 23 agosto: Marina di Pietrasanta (LU) - La Versiliana Festival

Castiglioncello (LI) - Castiglioncello Festival - Castello Pasquini 30 agosto: Macerata - Sferisterio

Cattolica (RN) - Arena Della Regina 3 settembre: Piedimonte Matese (CE) - Arena Matese

Vicenza - Vicenza In Festival - Piazza Dei Signori 6 settembre: Brescia - Brescia Summer Music - Piazza Della Loggia

Informazioni Utili

Il tour "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra" rappresenta un'occasione unica per vivere un'esperienza musicale indimenticabile, con la magia della musica sinfonica che si fonde con la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia. Non mancate!