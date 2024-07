Taranto, in programma due percorsi ITS grazie alla partnership Costa Crociere – ITS Academy Turismo Puglia

TARANTO - In partenza a Taranto (autunno 2024) due nuovi percorsi biennali ITS gratuiti di alta specializzazione in “Sales Management nella crocieristica” e “Tecnico superiore per l’organizzazione degli eventi e dello spettacolo nella crocieristica” dell’ITS Academy per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato della Puglia, grazie alla collaborazione con Costa Crociere. Le preiscrizioni sono aperte sul sito www.itsturismopuglia.it.La conferenza stampa di presentazione è in programma il 26 luglio 2024 alle ore 11,30 presso la sala di rappresentanza del Comune di Taranto – Salone degli Specchi (Palazzo di Città – Piazza Castello).- Dott. Gianni Azzaro (Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Sviluppo Economico e Sport) - Dott.ssa Désirée Claudia Petrosillo (Assessore alla Pubblica Istruzione, Università e Ricerca) - Dott.ssa Angelica Lussoso (Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili)Il porto di Taranto è stato riconosciuto come miglior destinazione per le navi da crociera del 2022, e nel 2023 il capoluogo jonico scelto come scalo turn-around, ovvero punto di imbarco e sbarco per i passeggeri. Nell’estate 2024 Costa Crociere fa tappa a Taranto ogni domenica con Costa Fascinosa, nell’ambito di un itinerario di una settimana diretto nelle splendide isole greche di Santorini e Mykonos (Grecia), a La Valletta (Malta) e Catania. Le prenotazioni di scali da parte di 9 compagnie per l’anno 2024 testimoniano la crescente attenzione da parte delle cruise lines - anche del settore lusso – per il porto di Taranto, scalo passeggeri all’avanguardia e punto di accesso ideale per la scoperta delle attrattive della città e delle aree limitrofe.Questa tendenza all’espansione delle attività turistiche collegate alla portualità e alla crocieristica si traduce nel bisogno di formare professionalità che faranno parte del personale delle navi da crociera, con compiti di accoglienza, informazione, entertainment, gestione degli ospiti. Gli allievi e allieve che completeranno il percorso “Sales management nella crocieristica” avranno una visione sistemica dell’accoglienza a bordo e saranno in grado di gestire relazioni con gli altri soggetti preposti ai servizi turistici, sia all’interno che all’esterno della nave. Saranno in grado di utilizzare l’automazione e il digitale al fine di presidiare tutti i processi gestionali propri dell’ospitalità (Amministrazione e Front Office, Marketing, Customer Care), coniugando la tradizionale arte italiana dell’hospitality con il continuo upgrading tecnologico del sistema turismo.Il profilo andrà a caratterizzarsi ulteriormente nel secondo anno di Corso, quando i partecipanti potranno optare per una specializzazione in “Future Cruise Consultant”, responsabile della vendita e della promozione di future crociere rivolta agli ospiti a bordo nave, o, in alternativa, in “Tour Expert”, figura di riferimento per le escursioni offerte durante le soste nei porti visitati dalla crociera, in grado e trasmettere agli ospiti la passione per la scoperta delle destinazioni, la loro storia, arte e cultura.L’ospitalità su strutture di eccellenza, quali le navi da crociera, richiede anche conoscenze specialistiche sul migliore utilizzo di strumentazioni tecniche e digitali, utili a garantire le diverse forme di intrattenimento a bordo nave. Da qui la progettazione del percorso ITS ”Tecnico superiore per l’organizzazione degli eventi e dello spettacolo nella crocieristica”, con l’obiettivo di formare personale di bordo con i livelli di professionalità necessari a garantire il supporto tecnico del ricco programma di intrattenimento offerto sulle navi da crociera, attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche per la gestione dei formati video, audio, digitali etc. Al secondo anno i partecipanti potranno optare per una specializzazione nel profilo “Broadcasting”, specializzato negli impianti video e televisivi di bordo per gli ospiti e per l’equipaggio, o nel profilo “Teatro”, che contribuisce a rendere spettacolari gli show dal vivo che si svolgono a bordo nave, attraverso l’utilizzo di apparati audio e video all’avanguardia.Entrambi i percorsi ITS sono articolati in due anni di didattica, che comprendono didattica in aula alternata a periodi di stage a bordo delle navi Costa (circa il 40% delle ore). Possono candidarsi giovani e/o adulti e/o professionisti in possesso del diploma di maturità (unico requisito richiesto) selezionati tramite prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli.Le preiscrizioni sono aperte e disponibili online sul sito ITS. Sono previste borse di studio (anche Erasmus) e agevolazioni da parte di Enti, CCIAA, Adisu e ITS stesso. E’ possibile prevedere supporto alla residenzialità per gli studenti fuori sede.La collaborazione tra ITTS e Costa Crociere consentirà di acquisire competenze specifiche nel rispetto degli standard e delle procedure richiesti per operare all’interno di questa importante compagnia di navigazione.La Fondazione ITS Academy Turismo Puglia è attiva da diversi anni in tutta la regione. Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell'Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post-diploma ITS rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del PNRR. Uno strumento fondamentale per garantire ai giovani occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale. I risultati del monitoraggio INDIRE 2024 vedono l’ITS Academy Turismo Puglia occupare l’intero podio (primo, secondo e terzo posto) in Italia nell’area ‘Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo’ del sistema terziario di istruzione tecnologica, un riconoscimento giunto anche per gli livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi e per l’attrattività degli stessi.Giuseppa Antonaci, Presidente Fondazione ITS“Pur operando principalmente a favore degli operatori della crocieristica e della ricettività, i due profili in uscita dai percorsi possono operare anche per la valorizzazione del territorio in una logica di Blue Economy, ossia quel rapporto di integrazione porto-territorio, volto alla creazione di valore per il diportista e il turista nautico, con una più forte consapevolezza e valorizzazione sia delle risorse disponibili (soprattutto il mare, ma anche la bellezza di borghi, coste e spiagge, il clima), sia del ruolo attivo e propulsore chiesto agli operatori locali, sia di un’accoglienza altamente professionale e centrata a soddisfare le attese del turista. Le loro competenze, coniugate con quelle derivanti dalle nuove tecnologie abilitanti, sono in grado di innescare azioni e processi di innovazione e sviluppo in strutture turistiche e servizi di eccellenza quali quelli dell’offerta crocieristica”.Luca Adamo, Direttore dei Percorsi ITS Taranto“Grazie ad un attento lavoro sinergico tra ITS Accademy, Costa Crociere ed Amministrazione Comunale avviamo a Taranto due corsi che mirano ad un livello di preparazione molto alto oltre che ad un pressoché immediato inserimento lavorativo. Si tratta di una occasione occupazionale straordinaria specie per un territorio come quello Pegliese e Tarantino che vede nel turismo crocieristico un importante asset di sviluppo”.Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere"Taranto e la Puglia sono sempre più importanti nella strategia di Costa Crociere. Per noi, avere le nostre navi in una destinazione è il primo passo per crescere con il territorio e le comunità locali, creando nuove possibilità. In particolare, con questi due nuovi corsi in partenza a Taranto, salgono a cinque i percorsi formativi realizzati in Puglia negli ultimi anni, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali da inserire a bordo delle nostre navi. La qualità di questi corsi è stata riconosciuta anche dal Ministero dell'istruzione italiano, in virtù dei loro ottimi risultati in termini occupazionali".www.itsturismopuglia.ithttps://www.itsturismopuglia.it/tecnico-superiore-per-lorganizzazione-degli-eventi-e-dello- spettacolo-nella-crocieristica/https://www.itsturismopuglia.it/sales-management-nella-crocieristica/