Foggia, il 24 luglio concerto di Judith Hill a Borgo Turrito

FOGGIA – Dopo Joan Osborne, tra i vigneti Borgo Turrito, a Borgo Incoronata (Foggia) torna la grande musica con Judith Hill. L’artista statunitense che cantò in coppia con Michael Jackson il successo planetario di “I just can’t stop loving you”, terrà il suo concerto in vigna mercoledì 24 luglio, a partire dalle ore 20.30. Il concerto è organizzato da Borgo Turrito in collaborazione con Moody Jazz Cafè.Classe ’84, polistrumentista, si può dire che Judith Hill sia nata nella musica: la madre, Michiko Yoshimura, è una pianista giapponese e il padre, Robert Lee Hill, un bassista afroamericano. Lei ha iniziato la sua carriera collaborando con artisti del calibro di Stevie Wonder, Rod Stewart, Elton John e Michael Jackson, che la scelse per il tour “This is it” e per cantare in duetto il celebre brano “I just can’t stop loving you”. Il suo primo album da solista, “Back in time”, è un concentrato purissimo di funk, soul e r&b. Risale al 2015 ed è stato prodotto da un gigante della musica: Prince. “Letters from a Black Widow” è invece il suo ultimo album; un grido di battaglia in cui, sperimentando nuove preziose sonorità, mette a nudo la sua anima blues-soul.Il 24 luglio Judith Hill porterà la sua voce, possente ed elegante, nell’area tra immersa tra vigneti Borgo Turrito. Lo farà insieme a Michiko Yoshimura (tastiere e hammond), Peewee Hill (basso) e John Staten (batteria).Tutte le info al link https://eventi.borgoturrito.it/evento/judith-hill-concerto-in-vigna/