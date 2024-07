La kermesse 'Gente di Puglia' premia l'Imprenditore dell'Anno 2024

BARI - Il prestigioso premio "Gente di Puglia" per l'Imprenditore dell'Anno 2024, ideato da Amato Chieffo, editore dell’annuario di città "Kiefbook", si terrà sabato 13 luglio alle ore 20 presso la sede estiva del Teatro Bravò – Stardust, situata in via Massimi Losacco 4, Bari, nella zona di Santa Fara.

Il programma della serata

La manifestazione inizierà con la presentazione degli imprenditori in lizza per il premio, seguita da un piacevole intermezzo musicale. La serata sarà condotta da Clelia Conte e Antonio Bellino.

L'evento "Gente di Puglia" è un'iniziativa culturale e sociale nata nel 2006 da un'idea di Amato Chieffo e promossa dall’Associazione Culturale "Apulia Magazine", presieduta dalla giornalista Clelia Conte. L'obiettivo dell'evento è valorizzare e promuovere l'attività di figure che si distinguono nella realtà pugliese, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il significato del premio

Il conferimento del premio è motivo di orgoglio non solo per l'imprenditore insignito, ma anche per l'intera regione Puglia, che si distingue per la sua crescente produttività e competitività grazie alle capacità imprenditoriali dei suoi cittadini più illustri.

La giuria

La giuria, composta da personalità di spicco, valuterà i candidati. Tra i membri figurano:

Antonio Lorusso (Cavaliere del Lavoro)

Giuseppe Abbati (Segretario generale AICCRE Puglia)

Nicola Accettura (Professore)

Pasquale Bellini (Professore)

Giuseppe Detomaso (Sindaco di Turi)

Eugenio Di Sciascio (Ingegnere, già rettore del Politecnico di Bari)

Enzo Divella (Imprenditore)

Filippo Capurso (Imprenditore)

Nicola Ingravallo (Psicologo-psicoterapeuta)

Giuseppe Lobuono (Cavaliere del Lavoro)

Giuseppe Romanazzi (Capitano G.d.F)

Pierfelice Rosato (Professore)

Iolanda Positano (Avvocato)

Antonio Cecinati (Direttore del Park Hotel Elisabeth)

Conclusione

La serata proseguirà con bella musica e momenti di divertimento. Media partner dell’evento sono la Gazzetta dal Tacco e Mediterranea TV. L'iniziativa rappresenta un importante momento di celebrazione delle eccellenze imprenditoriali pugliesi, contribuendo a ispirare e motivare le nuove generazioni di imprenditori.