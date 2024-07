Frankye Voice: ''La musica mi ha salvato dall'alcol''

Frankye Voice dal 12 luglio torna con il nuovo singolo 'Aeroplano Blu' feat Ioana, pubblicato su etichetta Tulipani Nel Bronx, scritto dallo stesso artista, il mix e master sono a cra di Purple room studio di Nichelino con la regia di Nicola Vallarella e Giacomo Munaó.

La collaborazione con Ioana è nata tramite un concorso canoro dove io ero in giuria - spiega Frankye Voice. Mentre cantava ho avuto i brividi su tutto il corpo. Ero con il mio produttore, ci siamo guardati sbalorditi e abbiamo proposto a Ioana di creare un brano insieme. È da lì è nato Aereoplano Blu.

E' un periodo di rinascita e nuovi progetto per il giovane artista: ''Ho tante cose in testa, mille idee e progetti che non vedo l’ora di farvi vedere e ascoltare. Ho superato tante cose difficili ma penso che perdere un figlio sia la cosa più brutta che può capitare ad un essere umano. Inizialmente con l’alcool ma non mi era per niente d’aiuto. La musica mi ha salvato''.