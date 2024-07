Lequile, giovedì 11 luglio Masseria Wave presenta 'Porn Wave Out of Porn'

LEQUILE (LE) - Porn Wave è il format originale di Masseria Wave, rassegna di eventi culturali e progetto innovativo di turismo all'interno di Masseria La Restuccia, Lequile (LE), che da tre anni approfondisce l'universo della pornografia in modo accessibile e senza tabù a un pubblico trasversale con un programma di dibattiti, incontri, proiezioni cinematografiche, performance. - Porn Wave è il format originale di Masseria Wave, rassegna di eventi culturali e progetto innovativo di turismo all'interno di Masseria La Restuccia, Lequile (LE), che da tre anni approfondisce l'universo della pornografia in modo accessibile e senza tabù a un pubblico trasversale con un programma di dibattiti, incontri, proiezioni cinematografiche, performance.





P0rn Wave affronta quest'anno il tema dell'Out Of Porn: l'esplorazione dei limiti dell'erotismo, da volgare a ordinario, tra eccitanti scoperte e nuove insidie. Il legame della pornografia con la salute mentale e la propria intimità.





Un momento importante per educare e creare consapevolezza su una tematica oggi più che mai calda, legata sempre più a quella del benessere mentale, con l'obiettivo di normalizzare il racconto di una sfera, quella dell'erotismo, su cui si hanno ancora inutili e nocivi pregiudizi.





L'appuntamento è giovedì 11 luglio dalle 19.00 alle 3.30 a Masseria La Restuccia di Lequile (LE).





Ospite attesa dal pubblico di tutte le età MariaSofia Federico, giovanissima e audace attivista che attraverso l'esperienza personale nel mondo del cinema hard prosegue la sua battaglia politica, nonostante la bufera mediatica che l'ha vista coinvolta nell'ultimo anno. A Masseria Wave si concede in un incontro diretto con il pubblico, per far conoscere senza mediazioni e senza filtri, la volontà di ribaltare gli stereotipi, senza paura, giustificando le sue scelte e le sue esperienze da attivista e attrice di cinema porno.





Tra i contenuti della giornata anche la selezione di cortometraggi internazionali realizzata ad hoc dal festival romano Hacker P0rn Film Festival: uno squarcio di sguardi dissidenti che riflettono la cultura post-p0rno in continua evoluzione.





Protagonista di talk e performance irriverenti, dall'Umbria, il collettivo umbro Bequeer; il racconto del valore di una realtà periferica nel creare consapevolezza e progresso, anche nell'erotismo, attraverso la sperimentazione e le arti.





Ad analizzare la tematica della pornografia nel contesto suburbano anche Santaviola, modella, cubista, performer e musicista con la sua natura multicolore e l’istinto più selvaggio e liberatorio, per proiettare il pubblico in una dimensione sexy, dal sapore techno.





Aperiporno, lo speciale aperitivo vegano a cura dello chef Daniele Fresh, a completare l'esperienza dedicata all'erotismo.





L'evento prosegue e si conclude sul dance floor con la musica dei dj Sockslove, Tina delle Poste e Annalaura Palmer, fino alle 3:30.





Biglietti online su xceed









e al botteghino





La Restuccia - Masseria Urban

Lequile (LE) Via Contrada Monte snc, 73010