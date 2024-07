Fratelli d’Italia: Renato Perrini nuovo capogruppo in Consiglio Regionale

BARI - Renato Perrini è stato nominato nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. La nomina è stata ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa. L'evento ha anche visto il commiato degli ex-consiglieri Francesco Ventola e Michele Picaro, recentemente eletti all’Europarlamento.Durante la conferenza, Perrini ha espresso la sua gratitudine per la fiducia riposta in lui e ha sottolineato l'importanza di continuare il lavoro iniziato dai suoi predecessori. Ha affermato: "È un onore assumere questo ruolo in un momento cruciale per la nostra regione. Intendo lavorare con dedizione per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini pugliesi".Francesco Ventola e Michele Picaro, nel loro discorso di congedo, hanno ringraziato i colleghi per il sostegno ricevuto durante il loro mandato e hanno espresso fiducia nelle capacità di Perrini di guidare il gruppo con competenza e impegno. Ventola ha dichiarato: "Sono convinto che Renato sarà un capogruppo eccellente e continuerà a portare avanti i nostri valori e obiettivi con determinazione".