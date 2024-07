Gallipoli, "Davanti a una tazzina di caffè", le storie di Anna Pia Merico

GALLIPOLI - La Casa degli Artisti di Gallipoli è ancora una volta sulla cresta dell'onda con i suoi eventi culturali e stavolta promuove, come sempre senza fini di lucro, un futuro successo editoriale.Sul terrazzo panoramico della location, infatti, e tra le opere della galleria permanente di Giorgio De Cesario, si svolgerà la presentazione in prima assoluta dell'opera di Anna Pia Merico "Davanti a una tazzina di caffè", una raccolta di storie per i tipi di Storiedilibri.com di Pasquale Cavalera.Anna Pia Merico non è nuova nel panorama letterario, ha già pubblicato un'altra raccolta dal titolo "29 luglio ", riscuotendo un notevole successo e numerosi apprezzamenti.Ha inoltre vinto vari premi letterari dimostrando così in più occasioni una convincente vena letteraria, abilmente coltivata sin dall'adolescenza.Si tratta, dicevamo, di una raccolta di storie brevi. Narrazione ed emozione avvinte l'una all'altra in un alternarsi di probabili racconti tra amici e altrettante solitarie elucubrazioni, sempre davanti a un'immaginaria tazzina di caffè.Quella stessa tazzina di caffè che nella realtà beviamo con gli amici ai quali raccontiamo della nostra vita, oppure quella stessa tazzina di caffè che la mattina beviamo da soli, semiaddormentati e sovrappensiero, lasciando via libera ai nostri ricordi, girando e rigirando quel cucchiaino alla ricerca di una dolcezza completa e infinita.L'evento è a cura del Direttore Artistico Giorgio De Cesario che da decenni si occupa della diffusione e della promozione di qualunque espressione artistica, sia in ambito locale che nazionale e internazionale, mettendo a disposizione gratuitamente la propria residenza.La presentazione si svolgerà quindi presso il terrazzo panoramico della Casa degli Artisti di Gallipoli sabato 3 agosto 2024 alle ore 20.La Prof. Maria Cristina Maritati saluterà il pubblico presente e introdurrà l'autrice e la Prof. Ciullo che dialogherà con Anna Pia Merico sui temi e i contenuti dei suoi racconti.LA CASA DEGLI ARTISTI residenza d'artista via Lepanto, Gallipoli (LE)Tel. 0833261865 3332720348www.giorgiodecesario.itwww.lacasadegliartisti.it