Bari, grande partecipazione per ‘Inno alla vita – l’Esercito per Telethon’

BARI - Il Comando Militare Esercito “Puglia”, in sinergia con tutti gli EDRC di Forza Armata presenti sul territorio ed in collaborazione con BNL BNP PARIBAS, ha organizzato, a Bari, il primo concerto serale intitolato: “Inno alla vita – l’Esercito per Telethon” per favorire la ricerca sulle malattie rare.Nell’attività, che si è svolta nel piazzale interno della Caserma “D. Picca”, si esibita L’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari nel concerto “Roma Capoccia” con la voce solista Luciana Negroponte e il Coro “Harmonia” dell’Ateneo barese diretto da Sergio Lella.Durante la manifestazione, sulle note festose della fanfara del 7° Reggimento bersaglieri, è stata inaugurata la nuova illuminazione del piazzale “Stennio”; un tripudio di luci verdi bianche e rosse, che hanno dato alla serata un’impronta sempre più legata ai valori del nostro Esercito. È stata inaugurata inoltre la galleria: “L’Esercito in Puglia”, costituita da pannelli illustrativi in cui sono rappresentate tutte le Unità dell’Esercito presenti nella Regione.Durante la mattinata, nel piazzale antistante la Caserma “PICCA”, è stato allestito, in sinergia con la Croce Rossa Italiana e l’AVIS, il “villaggio della salute” in cui miliari e cittadini hanno potuto svolgere gratuitamente attività di prevenzione, attraverso il controllo dei parametri vitali e donazione di sangue ed emoderivati.La manifestazione, che ha permesso di raccogliere oltre 18.000 euro da destinare alla ricerca, ha visto la partecipazione delle principali cariche politiche e militari del territorio e di oltre 1000 ospiti, in un contesto, come quello della Caserma "Picca", che si pone a baluardo storico delle Istituzioni repubblicane.Il Comando Militare Esercito Puglia, agli ordini del Colonnello Arcangelo Moro, attraverso questa attività, ha voluto favorire la prevenzione, sensibilizzare la cultura del dono e promuovere la ricerca scientifica a favore delle malattie genetiche rare, utilizzando come linguaggio universale la musica.FONTE: Comando Militare Esercito “Puglia”