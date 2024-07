GEMS e 'Taranto 25' insieme per la comunità sportiva

TARANTO - GEMS e Taranto 25 siglano un Protocollo di intesa per avviare una partnership strategica che le vedrà collaborare in numerose iniziative a favore del mondo dello sport; l’importante documento sarà sottoscritto in una cerimonia che si terrà, alle ore 19.00 di mercoledì 24 luglio, presso l’Hotel Delfino in Viale Virgilio a Taranto. - GEMS e Taranto 25 siglano un Protocollo di intesa per avviare una partnership strategica che le vedrà collaborare in numerose iniziative a favore del mondo dello sport; l’importante documento sarà sottoscritto in una cerimonia che si terrà, alle ore 19.00 di mercoledì 24 luglio, presso l’Hotel Delfino in Viale Virgilio a Taranto.





Per GEMS interverranno la Direttrice commerciale Francesca Mannavola, tarantina e con un importante passato di giocatrice di calcio a 5, e Joe Somma per Rosa dei Venti e titolare di "Punto e Basta", mentre per Taranto 25 sarà presente il Presidente Fabio Tagarelli con il Direttivo: il Presidente Emerito Angelo Vozza, il Vicepresidente Ennio Barnaba la Segretaria Fiorella Occhinegro e il Tesoriere Renato Galeone.





Con loro interverrà anche una nutrita rappresentanza dei 60 soci – imprenditori e professionisti – tarantini che si sono uniti per contribuire allo sviluppo della comunità.





Tra le numerose iniziative che saranno avviate nell’ambito della collaborazione la possibilità per le oltre 40 associazioni sportive che Taranto 25 sostiene di ottenere rapporti vantaggiosi con la GEMS, una delle più importanti aziende nazionali della fornitura di abbigliamento, accessori e servizi per il mondo dello sport; l’operatività sul territorio di questi rapporti sarà gestita dal rivenditore GEMS "Punto & Basta".





Da più di trent'anni, infatti, GEMS si occupa a livello nazionale con successo di forniture a società e centri sportivi attraverso una struttura, ubicata in Lazio, cresciuta negli anni grazie a investimenti continui a livello di store, logistica e infrastruttura tecnologiche.





Annunciando l’iniziativa Francesca Mannavola ha dichiarato: «da tarantina DOC sono estremamente orgogliosa di questa partnership con Taranto 25 e di poter affiancare il marchio GEMS alla città di Taranto. Con il presidente Tagarelli, che ringrazio, c’è stato un feeling immediato, frutto della condivisione dei medesimi valori etici e morali».





Il Presidente Fabio Tagarelli ha spiegato che «questa nuova partnership va ad arricchire il novero di importanti realtà con cui collaboriamo per offrire importanti occasioni di crescita a realtà del nostro territorio, principalmente sportive, ma anche culturali e imprenditoriali. È un’azione che mira a promuovere e valorizzare, direttamente e indirettamente, i tanti talenti ed eccellenze che la nostra comunità esprime in vari ambiti. Questo è il fine ultimo dell’azione di Taranto 25, sostenuta da tempo da importanti realtà come BCC San Marzano di San Giuseppe, Centro Commerciale Porte dello Jonio di Nhood, Gruppo Zurich e Gruppo Hdi, a cui oggi si unisce GEMS».