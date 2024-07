Gigi Cavone ricorda Francesco Martino ai Giochi Olimpici di Parigi del 1924, una favola!

Mentre stanno per aprirsi le porte delle Olimpiadi di Parigi 2024, esce puntuale una novità editoriale di Gigi Cavone (WIP Edizioni), “Cento di questi anelli – Francesco Martino e l’impresa olimpica di Parigi 1924” che ricorda le prodezze di Francesco Martino, appunto, unico atleta italiano a vincere un secolo fa due medaglie d’oro alle Olimpiadi pure di Parigi del 1924.Gigi Cavone, scrittore e giornalista di RAI Sport, inviato ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro (2016), Tokio (2021) e Parigi (2024), ricorda Martino, unico azzurro capace di vincere due ori in quell’Olimpiade; fu il primo atleta dell’Italia meridionale a conquistare un oro individuale nella storia olimpica azzurra, precedendo di molti anni i successi di fuoriclasse come Mennea, Oliva e Rosolino. Ed è tuttora (con Pietro Lombardi e Francesco Attolico) uno dei tre atleti baresi diventati campioni olimpici in 130 anni di storia dei Giochi. Leggenda sportiva e campione di umiltà: dopo i trionfi parigini, Martino condusse una vita normale con un impiego ultratrentennale presso l’Acquedotto Pugliese di Bari.Nel 1924 l’Italia a Parigi vinse 8 ori, 3 argenti e 5 bronzi. La stella di quella spedizione azzurra fu un giovane ginnasta barese di 24 anni, Francesco Martino. Volontario in guerra a 17 anni, decorato al valor militare, che si preparò per i Giochi allenandosi all’aperto perché, la sua società, la gloriosaAngiulli di Bari, non aveva più una palestra. Andò a Parigi da outsider, ma agli anelli Martino fu un fenomeno: il 18 luglio 1924 vinse l’oro nella sua specialità (72 anni prima di Jury Chechi); all’indomani, il 19 luglio, bissò il trionfo nel concorso a squadre.Una storia sportiva che registra l’impresa olimpica del 1924 di un barese, che merita il giusto riconoscimento di Barese DOC.