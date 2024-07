Miss Italia: a Bisceglie sarà eletta Miss Rocchetta Bellezza Puglia

BISCEGLIE - La bellezza delle ragazze provenienti da tutta la regione e per scenografia la bellezza del Mar Adriatico. Sabato 27 luglio, alle ore 20.30, la città di Bisceglie, Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, ospiterà la finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Puglia, seconda finale del tour pugliese di Miss Italia.L'organizzazione è firmata Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Bisceglie.Location dell'evento sarà il Teatro del Mediterraneo, scavato nel declivio della costa nord barese come un moderno teatro greco e affacciato a nord-ovest verso i tramonti sull'orizzonte e sul Gargano.La conduzione sarà affidata a Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porterà sul palco "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini. Ad allietare la serata sarà la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini.Le aspiranti miss provenienti da tutta la regione saranno anche protagoniste di un défilé di occhiali by Ottica Di Pilato, con le ultime novità in tema di montature e lenti, mentre il loro hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Lacogeit lavori costruzioni generali italiane, Villa Torre Rossa Ricevimenti, Bar Acquafredda, La Fiorente, Metronotte Italia.