Giorni storici per il Sud Italia e per la Provincia di Foggia: al via la scavatura della Galleria Orsara

Collaborazione tra grandi multinazionali



I lavori nei cantieri di queste gallerie verranno svolti da due delle più grandi multinazionali italiane nel campo della costruzione di infrastrutture: Webuild e Pizzarotti. La collaborazione tra queste due aziende assicura un livello elevato di competenza e professionalità nella realizzazione di progetti così ambiziosi.



Un inizio inaugurato dal Ministro Salvini



L'inaugurazione della TBM Marina è avvenuta con un collegamento streaming con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nello stesso giorno, altre due TBM hanno avviato i loro lavori: la TBM Lucia è partita da Taormina (ME) e la TBM Futura da Apice (BN), segnando una giornata memorabile per le regioni Puglia, Campania e Sicilia, per tutto il Mezzogiorno e per l’intera rete infrastrutturale nazionale. L'ingegner Ippolito ha sottolineato che la costruzione di nuove infrastrutture è un potente volano per lo sviluppo del territorio, generando crescita economica, migliorando i servizi e creando numerosi posti di lavoro. Infatti, per il prossimo anno è previsto l'avvio dello scavo di una seconda galleria tra Orsara e Grottaminarda, che con i suoi 27 km sarà la galleria più lunga nel territorio italiano, al pari della galleria Valico.

FOGGIA - Un momento storico per il Sud Italia e in particolare per la provincia di Foggia: è partita da Bovino la TBM (Tunnel Boring Machine) Marina, l'imponente macchina che scaverà e realizzerà il rivestimento dei 9.871 metri della prima canna della galleria Orsara. Quest'opera è fondamentale per la tratta che unisce Bovino e Orsara di Puglia, rappresentando il tratto terminale dell'itinerario ferroviario ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) Napoli-Bari, attualmente in fase di potenziamento.Marina è una TBM di dimensioni notevoli, con una testa rotante del diametro di 9,92 metri, alimentata da 11 motori. Lavorerà incessantemente 24 ore su 24, sette giorni su sette, grazie a una forza lavoro composta da circa 100 persone altamente specializzate.È la prima volta che nella provincia di Foggia viene scavata una galleria di questa lunghezza, una delle più lunghe d'Italia, utilizzando una maxi-talpa meccanica. Francesco Ippolito, un ingegnere TBM nato a Foggia e parte del team della Pizzarotti, ha commentato con orgoglio: «È un orgoglio lavorare per migliorare la mia terra e la sua rete infrastrutturale. Per la provincia di Foggia e per tutto il Meridione si tratta di un enorme passo in avanti e siamo ancora all'inizio. Un grazie particolare va proprio a tutti i team operativi sui cantieri Pizzarotti, azienda di cui sono orgoglioso di far parte in qualità di ingegnere TBM».