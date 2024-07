Intervista ai Gemelli di Guidonia: ‘Il nostro sogno? Ci piacerebbe lavorare con Michelle Hunziker'

I tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, conosciuti come i Gemelli di Guidonia, sono in giro per l'Italia con il loro show, dove uniscono musica dal vivo e gag esilaranti.

I Gemelli coinvolgono il pubblico con uno spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per uno show trasversale che ripropone i pezzi più belli della musica italiana e non solo, senza dimenticare le esilaranti gag e le ‘rivisitazioni’ ironiche di molte hit che sono diventi ormai il loro marchio.

Sono in radio con il nuovo singolo “Boomer”, un brano dall’impatto immediato che estremizza e ironizza sui termini utilizzati oggigiorno dai giovanissimi, la cosiddetta “generazione z”. Il brano, distribuito da Cinicodisincanto, è scritto dai Gemelli di Guidonia e prodotto da Pino Iodice e Aidan Zammit presso “Studio 8”.

''Noi in realtà, facciamo parte della generazione dei “millennials” - raccontano - ma l’essere “boomer” è anche uno stato d’animo, un approccio alla vita quotidiana e un modus vivendi''.

Partiamo da Boomer. E' un brano per prendersi poco sul serio?

E' un brano ironico. Il termine “Boomer” è molto in voga ultimamente, e abbiamo pensato di ironizzare su coloro che hanno qualche anno in più , soprattutto mettendoli in relazione con i neologismi e lo slang dei giovani di oggi.

Chi erano i vostri idoli?

Nella musica i nostri idoli erano( e sono) Pino Daniele e Stevie Wonder.

Cosa vi piace della tv di oggi?

Nella tv di oggi ci piacciono i programmi di varietà, soprattutto quelli innovativi, ma purtroppo le novità non sono tante ultimamente.

Con quale personaggio tv vi piacerebbe collaborare?

Ci piacerebbe lavorare con Michelle Hunziker. Apprezziamo la sua grande simpatia e energia.

Siete in giro con il vostro tour estivo, che ha toccato anche la Puglia. Cosa vi piace della nostra terra?

Amiamo la Puglia. La conosciamo molto bene perché da anni la frequentiamo sia per lavoro che per vacanza. È una regione meravigliosa.

In cosa consisterà il show?

Nel nostro spettacolo succedono tante cose. Ci sono tanti momenti divertenti in cui ironizziamo sui cantanti di oggi e di ieri e poi sketch, parodie, acrobazie musicali. C’è spazio inoltre per alcuni momenti emozionali, e non dimentichiamo la costante interazione col pubblico.





Queste le prossime date organizzate da Lorenzo Paolucci Agency:

03 agosto Giovinazzo (Ba)

05 agosto Seravezza (Lu)

10 agosto Caposele (Av)

16 agosto Castelfranco in Miscano (Bn)

17 agosto Grottole (Mt)

18 agosto Civitanova Marche (Mc)

20 agosto Letojanni (Me)

23 agosto Albinia (Gr)

24 agosto Montecchio (Tr)

31 agosto Borgo San Martino (Rm)

15 settembre Cascia (Pg)





Il videoclip del nuovo singolo Boomer