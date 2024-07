Grecale Eventi: secondo showcase con tribute e cover band di alto livello

Il Palcoscenico dell'VIII Talento di Modugno



La suggestiva location dell'VIII Talento (s.p. 92 Bitritto – Modugno) si conferma palcoscenico privilegiato per le esibizioni live, accogliendo anche questa volta gruppi musicali di altissimo livello:





America’s: celebri interpreti del rock della West Coast americana anni ‘70.

Le Vie Parallele: che porteranno sul palco i grandi successi dell’indimenticato Lucio Battisti.

LedZBack: che offriranno una coinvolgente esperienza-tributo al rock psichedelico dei Led Zeppelin.

New Soul Sister: con le loro intense performance R&B, Funky e Soul.



La missione di Grecale Eventi



Grecale Eventi si distingue per la rigorosa selezione delle band, garantendo un'offerta musicale di eccellenza. "Grecale Eventi: diamo voce alla qualità" è lo slogan che rappresenta al meglio la missione di questa nuova realtà, intenzionata a promuovere gli artisti e le band più promettenti della scena musicale pugliese e nazionale. Una vera e propria ventata di freschezza e professionalità nel settore, con l’obiettivo di ridefinirne gli standard nella qualità e nell’organizzazione.



Dichiarazioni del CEO Fabio Cavallone



Fabio Cavallone, CEO di Grecale Eventi, ha dichiarato: «Con Grecale Eventi, ci dedichiamo a rinnovare la scena del settore con una selezione rigorosa e appassionata dei migliori talenti. Il successo del nostro primo evento ha dimostrato un enorme interesse sia da parte del pubblico che del panorama musicale pugliese, confermandoci come un punto di riferimento per qualità e innovazione. Invitiamo quindi le aziende sensibili a condividere con noi l'emozione di creare esperienze indimenticabili a sostenere i nostri eventi. I brand avranno in tal modo l'opportunità di accrescere la visibilità del loro marchio in un contesto di alto profilo e di costruire relazioni autentiche con un pubblico appassionato di musica. Insieme, possiamo rendere ogni evento un momento di connessione e ispirazione, valorizzando l'impegno verso l'eccellenza e la cultura musicale».



Un'occasione imperdibile



L’invito dell’organizzazione per gli appassionati di musica e per tutte le aziende interessate a valorizzare il proprio brand è dunque quello di partecipare alla prossima serata esclusiva e gratuita, celebrando così l'inizio di un'avventura musicale entusiasmante e ricca di opportunità.



Ingresso gratuito.





Per prenotazioni tavoli: 3205304434.



Grecale Eventi

Piazza Garibaldi, 63 - Bari (BA)

Info:

Email: info@grecaleventi.it

Facebook: Grecaleventi

BARI – Dopo il grande successo del debutto ufficiale lo scorso 18 giugno, Grecale Eventi, la nuova agenzia di booking e management che sta portando nuova linfa al panorama musicale pugliese, è pronta a proporre il suo secondo showcase. L’evento, che si terrà giovedì 4 luglio dalle ore 21:00, vedrà protagoniste quattro straordinarie tribute e cover band.