Tedua infiamma l'estate milanese degli I-Days: per lui 58.000 spettatori

MILANO - Sabato 29 e domenica 30 giugno l’Ippodromo Snai San Siro è stato stregato dal live di uno dei big del panorama musicale italiano, Tedua, che ha portato i 58 mila spettatori delle due calde serate milanesi (la prima SOLD OUT) dall’Inferno al Paradiso accogliendo da buon padrone di casa sia gli artisti chiamati ad aprire le sue date (21 Savage, Offset, Kid Yugi, Artie 5ive, Night Skinny) che quelli che hanno duettato sul palco con lui (Kid Yugi, Lazza, Bresh, Tony Effe, Vaz Tè, Disme, Annalisa, Sfera Ebbasta, Angelina Mango, Tony Boy, Massimo Pericolo, Neima Ezza, Capo Plaza, J- Ax).

TEDUA, primo artista italiano ad esibirsi come headliner nella storia degli I-Days Milano Coca-Cola e primo artista ad esibirsi per due date, è salito sul palco raccogliendo l’eredità lasciata dalle grandi star internazionali arrivate prima di lui.

Fresco di pubblicazione di “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, Tedua ha convinto pubblico e critica con uno show compatto e ben strutturato che ha portato in scena per due ore di concerto una scaletta di 29 brani che hanno ripercorso i momenti principali della sua carriera, album e singoli grazie ai quali ha ottenuto 63 dischi di Platino e 42 dischi d’oro.

Queste due date sono le prime del “Paradiso Tour'' che vedrà protagonista Tedua nei principali festival estivi per tutto il mese di luglio.

Le due date di Tedua hanno segnato il giro di boa per la concert series più attesa dell’anno confermando la manifestazione e la città che la ospita, Milano, come il centro della musica dal vivo in Italia.