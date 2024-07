I-Days Milano Coca Cola, una serata magica tra emozioni e punk

MILANO - L'Ippodromo Snai di Milano si è trasformato in un rave party a suon di punk rock e ricordi del passato. Agli I-Days Milano Coca-Cola è stata la lunga notte del pop punk grazie a tre co-headliner, capisaldi del genere, Simple Plan, Avril Lavigne e Sum 41.

La rocker canadese ha calcato il palco con uno show che è stato un vero e proprio viaggio in oltre 20 anni di carriera a partire da hit come “Complicated”, “Sk8er Boi” e “I’m With You”, passando per “My Happy Ending”, “Girlfriend”, “What The Hell”, fino alla cover di “All the Small Things” dei Blink 182.

Un'ora di live in cui si è fatto un tuffo nel passato con i grandi successi per l'ex moglie di Deryck Whibley (frontman dei Sum 41) che sono saliti sul palco dopo di lei, per la tappa estiva del loro “When The Sum Sets Tour”, il tour con cui la band sta girando tutto il mondo per salutare - prima dello scioglimento - i fan che sono stati al loro fianco durante una carriera costellata di successi lunga 27 anni.

Ma i fan sono già in attesa per rivederli nuovamente live in autunno- un pò come i Pooh che dicono addio alle scene ma poi non avviene - con due tappe imperdibili il 16 e 17 novembre a Roma e Bologna.

Quello dell’Ippodromo Snai San Siro per gli I-Days Milano Coca-Cola è stato il concerto con il maggior numero di biglietti venduti in Italia dalla band, un concerto di pura energia davanti a 34 mila persone.