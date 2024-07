Nardò, sabato 13 luglio la prima edizione della 'Festa della Pizza Napoletana' a Santa Maria al Bagno

NARDO' (LE) - L’Associazione Nazionale Pizza Lovers è pronta per il grande evento 'Festa della pizza napoletana' che si terrà presso il parcheggio di via Edrisi a Santa Maria al Bagno (Nardò) il 13 luglio 2024. L’evento è patrocinato e co-organizzato dal Comune di Nardò. - L’Associazione Nazionale Pizza Lovers è pronta per il grande evento 'Festa della pizza napoletana' che si terrà presso il parcheggio di via Edrisi a Santa Maria al Bagno (Nardò) il 13 luglio 2024. L’evento è patrocinato e co-organizzato dal Comune di Nardò.





L’Anpl (in acronimo) preparerà pizze realizzate dai soci, con la finalità di promuovere il fenomeno pizza, patrimonio dell’umanità attraverso l’allestimento di un’area socio culturale, raccogliendo fondi da devolvere alle Associazioni locali "Cuore e mani aperte" e "Social Out".





L’Anpl nasce a Pozzuoli il 19 dicembre 2023 – afferma il Presidente Pasqualino Lenzuolo, dall’idea e dalla volontà di un gruppo di persone, con la finalità di creare un ente in cui qualsiasi Pizzaiolo Amatoriale possa riconoscersi e al quale poter fare ricorso per Condividere la propria Passione. Confrontarsi, Aiutarsi, Ritrovarsi, Divertirsi, questi sono gli obiettivi, dove ognuno potrà sentirsi parte integrante di una comunità e contemporaneamente promuovere i propri percorsi individuali che ha già intrapreso.





Per l’evento del 13 luglio saranno allestiti nell’area esterna due forni grandi a gas da 6 e otto pizze, 4 forni ad una pizza a gas e quattro forni elettrici. Gli avventori potranno gustare la pizza classica napoletana a portafoglio e panuozzi. Come detto sarà allestita un’area dedicata allo show cooking – continua il Presidente Lenzuolo, e tutti potranno assistere a momenti dedicati all’illustrazione e spiegazione della preparazione dell’impasto della pizza fino ad arrivare alle modalità di stesura e cottura finale.





Sono particolarmente grato, conclude Lenzuolo, al Comune di Nardò che fin da subito ha accolto con enorme entusiasmo l’iniziativa concedendoci patrocinio ed aiuto nell’organizzazione dell’evento e a tutti i nostri sponsor che hanno reso possibile tutto questo e come recita il nostro slogan "Basta poco che ce vò".





Durante la serata saranno presenti un mercatino del vintage e dell’antiquariato, crepes, frutta secca, birra fresca ed altri stand locali.





La serata sarà allietata dalla band "Zimba ca te passa". Edoardo D’Ambrosio, in arte Zimba, classe 1995, rappresenta l'avanguardia ed il nuovo capitolo della ricca e variegata tradizione musicale salentina. Erede di una storica famiglia di cantori aradeini e figlio del leggendario Pino Zimba - tamburellista, cantante, attore e indimenticabile patriarca della Taranta salentina - Edoardo ha ereditato non solo il talento musicale, ma anche la passione per la musica tradizionale, in particolare per la "pizzica".





Dopo aver calcato insieme al padre, sin da bambino, i più importanti palcoscenici della musica popolare italiana ed internazionale, Edoardo ha deciso di portare avanti il ricco patrimonio culturale della propria terra in modo innovativo, lanciando il progetto artistico "Zimba ca te passa".





Attraverso un evidente richiamo alla storia della propria famiglia, nel progetto "Zimba ca te passa" Edoardo è accompagnato da una band di giovani musicisti di talento, già affermati sulla scena musicale locale.





Il giovane Zimba, attingendo ad un bagaglio culturale ricco di esperienze musicali ed anche televisive, si propone di mescolare suoni più rock alla musica popolare, aprendosi alla world music contemporanea e creando un connubio unico e avvincente che mira a unire vecchie e nuove generazioni nel nome dell’amore incondizionato ed immortale per la musica salentina.





Un particolare ringraziamento al Sindaco di Nardò, Avv. Giuseppe Mellone, all’Assessore alla Cultura Giulia Puglia e al Consigliere delegato al Turismo Lelè Manieri per il concreto aiuto nell’organizzazione dell’evento.





E quindi, buona festa della pizza a tutti. Vi aspettiamo tutti a Santa Maria al Bagno il 13 luglio per festeggiare insieme.