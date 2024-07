Il FOS fa tappa a Ruggiano: Serena Scarinzi ed Enrico Tricarico in concerto

GALLIPOLI - Sabato 27 luglio alle ore 20:30, la suggestiva Chiesa di Sant’Elia Profeta a Ruggiano ospiterà un appuntamento imperdibile del Festival Organistico del Salento (FOS). Il mezzosoprano salentino Serena Scarinzi e l’organista Enrico Tricarico si esibiranno in un concerto intitolato “Musica e musicisti a Gallipoli”.Il programma musicale prevede un’ampia gamma di brani eseguiti all’organo, spaziando dalla tradizionale Tarantella pizzicata, composta dallo stesso Tricarico, alla Pastorale “capricciosa” di un anonimo gallipolino del XVIII secolo. I due artisti eseguiranno inoltre arie sacre e profane in duo, tra cui spiccano il Domine Deus tratto dal “Gloria” di Antonio Vivaldi, la Ciaccona del paradiso e dell’inferno di un anonimo del Seicento, Nel cor più non mi sento di Giovanni Paisiello e il Salve Regina di Vincenzo Alemanno.Serena Scarinzi, mezzosoprano, è laureata con lode in Musica Antica presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Dal 2005 fa parte della Schola gregoriana “Cum jubilo” e insegna canto leggero e lirico presso varie scuole di musica. Collabora come mezzosoprano con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e per il Circuito lirico di Como Aslico.Enrico Tricarico, pianista e compositore, ha completato i suoi studi musicali presso il Conservatorio di Bari. La sua produzione, ampiamente incisa su CD e presentata in numerosi festival e teatri, comprende circa un centinaio di titoli. Tra le sue opere più note, figurano revisioni e trascrizioni di importanti composizioni recentemente riscoperte, come l’opera buffa Il matrimonio inaspettato di Giovanni Paisiello e l’oratorio sacro Mira! O fedel di Vincenzo Alemanno. Tricarico è anche organista della Basilica Cattedrale Sant’Agata di Gallipoli e docente presso il liceo musicale-coreutico Enrico Giannelli di Parabita (Le).Il Festival Organistico del Salento è organizzato dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e il patrocinio della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Andrano, Minervino e Salve, del Conservatorio “Tito Schipa”, dell’Università del Salento e delle Diocesi leccesi. Gli sponsor del festival includono Caroli Hotels, IG Forniture, Alta Energia, Piero Maraca Fotografo e Italbi Energy.Tutti i concerti del FOS sono ad ingresso libero.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3476190411 o visitare il sito web www.festivalorganisticodelsalento.com.Non perdete l'occasione di vivere una serata di musica straordinaria nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Elia Profeta a Ruggiano.