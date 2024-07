Mesagne, arrestato 41enne bengalese per sfruttamento del lavoro e favoreggiamento della clandestinità

Condizioni di lavoro e alloggio disumane

Le indagini condotte dai militari hanno rivelato che i braccianti, tutti lavoratori in nero, vivevano in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli all’interno di una roulotte priva di bagno, luce e acqua. Questa roulotte, utilizzata come dormitorio, era collocata nei terreni coltivati a piantagione di peperoncino, di proprietà dell’arrestato.

Intervento dei Carabinieri e provvedimenti

Durante l'operazione, i carabinieri hanno denunciato uno dei lavoratori per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Inoltre, hanno sequestrato l’autocarro di proprietà del 41enne e la roulotte-dormitorio, utilizzata per ospitare i braccianti in condizioni disumane.

Un caso di caporalato e sfruttamento

Questo arresto rappresenta un ulteriore caso di caporalato e sfruttamento nel settore agricolo, fenomeni purtroppo ancora diffusi in diverse aree del paese. Le autorità stanno intensificando i controlli e le indagini per contrastare queste pratiche illegali e per garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori.

Impegno delle Forze dell’Ordine

L'operazione dei carabinieri di Mesagne è parte di un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per combattere lo sfruttamento del lavoro e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cercando di proteggere i diritti dei lavoratori e di assicurare alla giustizia coloro che traggono profitto dalle condizioni di vulnerabilità dei migranti.