Il Locomotive Jazz Festival 2024: un viaggio tra suoni ricercati ed emozioni intense

LECCE - Quest'anno, il Locomotive Jazz Festival si preannuncia come un vero e proprio viaggio artistico, esplorando sonorità ricercate e offrendo esperienze emotive indimenticabili. Il festival, che si terrà dal 31 luglio al 4 agosto, non si limita solo alla musica, ma coniuga arte, cultura, turismo e valorizzazione del territorio in contesti suggestivi che mettono in risalto la ricchezza del patrimonio locale.

Concerti del Mattino - Basilica di Santa Croce (Lecce)

Dal 31 luglio al 4 agosto, la splendida Basilica di Santa Croce a Lecce, simbolo del barocco leccese, ospiterà i "Concerti del Mattino". Questi eventi musicali, organizzati in collaborazione con l'Arcidiocesi di Lecce, ArtWork e la Fondazione Splendor Fidei, offriranno al pubblico pillole di musica dalle 11.45 alle 12.30.

31 luglio : Raffaele Casarano aprirà la serie di concerti con "La danza delle Marionette".

: Raffaele Casarano aprirà la serie di concerti con "La danza delle Marionette". 1 agosto : Nick Gambino presenterà il suo "Drones".

: Nick Gambino presenterà il suo "Drones". 2 agosto : Samuel Mele incanterà con "Scimérose".

: Samuel Mele incanterà con "Scimérose". 3 agosto : Luca Aquino proporrà "Icaro Solo".

: Luca Aquino proporrà "Icaro Solo". 4 agosto: Vince Abbracciante chiuderà con "Nocturno".

Main Stage - Sogliano Cavour (Lecce)

Ogni sera, a Sogliano Cavour, in Piazza Borsellino Falcone, il Main Stage ospiterà performance imperdibili e appuntamenti culturali.

31 luglio : Alle 19.00, Alceste Ayroldi presenterà il suo libro "Fatti e misfatti dell’industria musicale italiana". Alle 21.00, il Teatro KOREJA porterà in scena "Paladini di Francia", seguito dal quintetto di AYMÉE NUVIOLA con "HAVANA NOCTURNE". La serata si concluderà con un 'Latin party' con DJ GEPPO.

: Alle 19.00, Alceste Ayroldi presenterà il suo libro "Fatti e misfatti dell’industria musicale italiana". Alle 21.00, il Teatro KOREJA porterà in scena "Paladini di Francia", seguito dal quintetto di AYMÉE NUVIOLA con "HAVANA NOCTURNE". La serata si concluderà con un 'Latin party' con DJ GEPPO. 1 agosto : Alle 19.30, riflessione sul tema 'MARIONETTE' con Stefano Cristante. Alle 22.00, Enrico Rava si esibirà con "THE FEARLESS FIVE". A seguire, la premiazione dei finalisti del Locomotive Giovani 2024 e il loro live set.

: Alle 19.30, riflessione sul tema 'MARIONETTE' con Stefano Cristante. Alle 22.00, Enrico Rava si esibirà con "THE FEARLESS FIVE". A seguire, la premiazione dei finalisti del Locomotive Giovani 2024 e il loro live set. 2 agosto : Alle 20.30, Emiliano D’Auria Quartet feat. Luca Aquino si esibirà, seguito da Omar Sosa & Ernesttico con "B-BLACK" e una jam session.

: Alle 20.30, Emiliano D’Auria Quartet feat. Luca Aquino si esibirà, seguito da Omar Sosa & Ernesttico con "B-BLACK" e una jam session. 3 agosto : Alle 21.00, Enzo Favata con "The Crossing". Alle 22.00, Mark Guiliana con la sua band "Beat Music". La serata si concluderà con una jam session.

: Alle 21.00, Enzo Favata con "The Crossing". Alle 22.00, Mark Guiliana con la sua band "Beat Music". La serata si concluderà con una jam session. 4 agosto: Alle 21.00, Casadilego aprirà la serata, seguita da Daniele Silvestri con "Il Cantastorie Recidivo" e una jam session.

Alba Locomotive con Francesca Michielin

La notte di San Lorenzo, tra il 10 e l'11 agosto, la Marina di San Cataldo ospiterà l’evento "Alba Locomotive". Alle 4.30 del mattino, Raffaele Casarano incontrerà Francesca Michielin, accompagnato da Mirko Signorile, Giorgio Vendola, Alessandro Monteduro, Maurizio Dei Lazzaretti e Andrea Rossetti. Per l’occasione, è stato organizzato un servizio navetta notturno per raggiungere la marina.

Non Solo Musica

Il festival offrirà anche incontri culturali, presentazioni di libri, dibattiti con personalità di spicco del mondo musicale, artistico e accademico. Inoltre, il Locomotive Giovani darà spazio ai giovani talenti, e gli after show e le jam session arricchiranno ulteriormente l’esperienza del festival.

Biglietti e Informazioni

I biglietti per il Locomotive Jazz Festival 2024 sono disponibili presso:

Biglietteria ArtWork, Piazza Duomo 5, Lecce

Info Point ArtWork, Palazzo Scarciglia, Via Libertini 34, Lecce

Locomotive Lab, Sogliano Cavour, Via D’Annunzio 67

Online su Vivaticket

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’infoline al +39 345 1089622.

Il Locomotive Jazz Festival, in collaborazione con BTM Italia, continua a promuovere il territorio, connettendo gli operatori della musica e valorizzando le bellezze locali. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.