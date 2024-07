'Imaginaria Festival', a Conversano il meglio dei corti animati d’autore provenienti da 28 paesi del mondo

CONVERSANO - Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore anche quest’anno propone al suo pubblico una scelta di ben 100 opere provenienti da 28 paesi del mondo, a fronte di ben 3mila iscrizioni. A Conversano (Bari), dal 18 al 25 agosto, nel Complesso monumentale di San Benedetto - suggestivo spazio in cui si terranno le proiezioni della manifestazione fondata e promossa dall’Associazione Atalante Aps - saranno proiettati corti d’autore prodotti e realizzati in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Iran, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti d’America, Spagna, Svizzera, Taiwan e Ungheria.Opere realizzate con varie tecniche che spaziano dal disegno tradizionale su carta ripreso a passo uno allo stop motion, dal 2D e 3 D digitale alle tecniche miste, quasi tutte in anteprima regionale, nazionale o mondiale, sempre proiettate in lingua originale con sottotitoli in italiano. Saranno presenti a Conversano, inoltre, anche alcuni dei registi in concorso, come gli estoni Olga Pärn e Priit Pärn, la marchigiana Viola Mancini e Margherita Giusti, vincitrice del David di Donatello 2024 per il miglior cortometraggio con “The Meatseller”.In concorso per la 22 esima edizione di Imaginaria, nella categoria principale INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION, 36 opere: Almost Forgotten (Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima, Portogallo, 2023, 9’07), Anthéor (Patrice Joseph Blanc, Francia, 2023, 21’), Aquatic (Shiva Sadegh Asadi, Iran, 2023, 5’), Ashen Sun (Camille Monnier, Francia, 2023, 12’36), Beautiful Men (Nicolas Keppens, Belgio, 2023, 18’35), Butterfly (Suncana Brkulj, Croazia, 2024, 8’7), Circle (Yumi Joung, Corea del Sud, 2024, 6’50), Extremely Short (Koji Yamamura, Giappone, 2024, 5’18), Flower Show (Elli Vuorinen, Finlandia, 2023, 8’31), Fracti (Lavinia Petrache, Svizzera, 2023, 5’34), It shouldn’t rain tomorrow(Maria Trigo Teixeira, Germania, 2024, 11’30), Joko (Izabela Plucińska, Polonia, 2024, 15’32), La Voix des Sirènes (Gianluigi Toccafondo, Italia, 2023, 19’40), Luna Rossa (Olga Pärn e Priit Pärn, Estonia, 2024, 32’35), Maurice’s Bar (Tzor Edery e Tom Prezman, Francia, 2023, 15’), Miserable Miracle (Ryo Orikasa, Giappone, 2023, 8’13), Next? (Christel Guibert, Francia, 2024, 9’), On Hold (Delia Hess, Svizzera, 2024, 7’), Papillon (Butterfly) (Florence Miailhe, Francia, 2024, 15’), Projections #2 – Water (film collettivo animato firmato da vari autori, Italia, 2023, 7’40), [S] (Mario Radev, Regno Unito, 2024, 12’30), Shoes and Hooves (Viktória Traub, Ungheria, 2023, 14’53), Society of Clothes (Dahee Jeong, Francia, 2024, 15’09), Stuffed (Louise Labrousse, Francia, 2024, 10’27), Supersilly (Veronica Martinadonna, Francia, 2024, 9’), Sweet Like Lemons (Jenny Jokela, Regno Unito, 2023, 5’31), Sweeter is the night (Fabienne Wagenaar, Francia, 2024, 18’25), Tennis, Oranges (Sean Pecknold, Stati Uniti d’America, 2024, 10’53), The Change Of The Wheel (Begoña Arostegui, Spagna, 2024, 9’), The Meatseller (Margherita Giusti, Italia, 2023, 17’), The Miracle (Nienke Deutz, Belgio, 2023, 14’58), The Wild-Tempered Clavier (Anna Samo, Germania, 2024, 7’20), Three Birds (Zarja Menart, Slovenia, 2024, 8’18), Volcelest(Eric Briche, Francia, 2023, 14’33), Wander to Wonder(Nina Gantz, Belgio, 2023, 13’20) e Žarko, You Will Spoil the Child!(Milivoj Popović e Veljko Popović, Croazia/Francia, 2024, 13’37).Nella GRADUATION SHORT FILM COMPETITION sono 22 i corti in concorso: Between you and me (Cameron Kletke, Canada, 2023, 3’50), Braided (Chenxi Zhang, Stati Uniti d’America, 2023, 6’19), Breath (Marie Haas, Francia, 2024, 4’13), Cherry, Passion Fruit (Renato José Duque, Portogallo, 2024, 4’50), Dòma (Chiara Seveso, Italia, 2023, 4’), Echoes (Robinson Drossos, Francia, 2024, 7’19), Hooked on Illusions (Laura e Isabel Schneider, Germania, 2023, 4’28), I Wanna Be A Statue (Harvey Auerbach-Dunn, Regno Unito, 2023, 3’17), I Am Here (Cheyenne Goudswaard, Paesi Bassi, 2023, 5’), In Loving Memories (John Eaton, Regno Unito, 2023, 7’42), Is this now the time I should let you go? (Yi-Chin Tsai, Taiwan, 2023, 9’), Little hot water bottle (Yuliana Brutti, Argentina, 2023, 8’13), Mary: Through Glass (Wyatt Carson, Stati Uniti d’America, 2023, 7’05), Minus Plus Multiply (Chu-Chieh Lee, Regno Unito, 2023, 4’10), Morgane (Lilou Massouty, Francia, 2023, 2’20), Moving Mountains (Jessica Poon, Germania, 2024, 5’55), Teenage rain (Maria Savenkova, Russia, 2024, 5’01), The Girl Who Lived in the Loo (Subarna Dash, India, 2023, 12’17), The Wasteland (Timotej Lukovič, Slovacchia, 2023, 9’28), To Be a Seed (Julia Granillo Tostado, Belgio, 2023, 5’45), Unicorn Lady (Rebecca Rechana Paul, India, 2024, 4’45) e Windows From The South (Eugen Bilankov, Croazia, 2024, 5’).Spazio anche alla musica con la selezione dei 13 MUSIC VIDEO in concorso: Maybe Man (AJR)(Edoardo Ranaboldo, Stati Uniti d’America, 2023, 3’39), Fiore Mio (Andrea Laszlo De Simone) (Viola Mancini, Italia, 2023, 3’54), Walking On The Planet (Gábor Antal Trio) (Tamara Bella, Gábor István Gurka, Kata Hollós e Kornél Pittmann, Ungheria, 2023, 4’03), I’m Leaving (Kinemus) (Michelle Brand, Germania, 2023, 3’34), In a Time Warp (Shuteen Erdenebaatar) (Anh Tú Nguyen, Germania, 2023, 6’30), Rapper’s Delight (Sugarhill Gang – Just Dance 2024) (Stéphane Berla, Francia, 2024, 3’15), Mind Replacer (KBSNK) (Tarafu Otani, Giappone, 2024, 1’55), Monsters (Coline Rio) (Iulia Voitova, Francia, 2023, 3’54), Moral Support (Laibach) (Vuk Jevremovic, Germania, 2024, 4’21), My Mother (Célestin) (Chaïtane Conversat, Francia, 2023, 3’16), My way (SIAMES & Barbie Williams) (Jesica Bianchi, Argentina, 2024, 3’21), The Hours (João Grilo) (Marta Reis Andrade e Marta Sousa Ribeiro, Portogallo, 2023, 4’04) e Time Settles (Conil) (Julia Gromskaya, Italia, 2024, 3’25).E per i più piccini, in concorso per la CHILDREN’S SHORT FILM COMPETITION, 29 opere piene di avventura, divertimento e spunti di riflessione: Baking With Boris (Maša Avramović, Francia, 2023, 8’15), Bubbles (Lezhi Xiao, Cina, 2023, 7’35), Carta Bianca (Francesca Marinelli, Italia, 2024, 13’), Coot (Marlies van der Wel, Paesi Bassi, 2023, 2’15), Drop (Claudio Quattrone, Italia, 2024, 3’30), Eclissi (Giulia Iaquinandi, Italia, 2023, 5’56), Ethel (Beatrice Jäggi, Svizzera, 2023, 8’), Falling a park (Francesca Curaba e Christian Rosati (Italia, 2023, 8’22), Filante (Marion Jamault, Francia, 2024, 8’49), For You (Luca Paulli, Regno Unito, 2023, 3’33), Freelance (Luciano A. Muñoz Sessarego, Magnus I. Møller e Peter Smith, Danimarca, 2024, 2’40), Head in the Clouds (Rémi Durin, Francia, 2023, 10’33), Impossible Maladies (Stefano Tambellini e Alice Tambellini, Italia, 2023, 8’), Laika, Brave Dog (Francesco Catarinolo, Italia, 2024, 8’10), Let’s Play (Marzieh Rasekh, Paesi Bassi, 2024, 4’40), Little Hiccups (Fitriani Revanda, Australia, 2023, 2’13), Luki and the Lights (Toby Cochran, Stati Uniti d’America, 2023, 10’40), Memory Rental Store (Kyungin Kim, Jaeyeon Kim, Shruti Lal, Surya Kalyan e Jiaxin Li, Francia, 2023, 6’57), Mog’s Christmas (Robin Shaw, Regno Unito, 2023, 23’05), Monster (Piers Goffart e Eric Giessmann, Germania, 2024, 4’51), Papa Bouteille (L. Carraz, E. Deprun, L. Bruguiere, C. Bretou, P. É. Mazet e F. Marcassoli, Francia, 2023, 7’49), Scrubby (Paul Vollet, Germania, 2023, 6’33), Swimming With Wings (Daphna Awadish Golan, Paesi Bassi, 2023, 10’40), The Alchemist’s Apprentice (Erfan Parsapour, Iran, 2024, 6’48), The Bear and the Bird (Marie Caudry, France, 2024, 25’35), To the kindergarten, la la la (Kajetan Łukasz Pochylski, Polonia, 2024, 8’20), Turduck-in Sydney Christensen (Stati Uniti d’America, 2024, 2’23), Ummi and Zaki (Daniela Opp, Germania, 2024, 4’21) e What’s inside that crate? (Bram Algoed, Belgio, 2023, 9’).Anche quest’anno a decretare i vincitori sarà una giuria composta da registi, curatori, imprenditori del settore, direttori artistici ed esperti tra i più importanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione cinematografica italiana e internazionale, con Xavier Kawa-Topor, Christian Arnau ed Erik Rittatore per l’INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION, e Sofia El Khyari, Joana Frezu de Azevedo e Pierpaolo Di Camillo (Camilpiero Rabisch) per la GRADUATION SHORT FILM & MUSIC VIDEO COMPETITION.Come lo scorso anno, inoltre, si terrà un laboratorio di cinema d’animazione dedicato ai più piccoli: una selezione di alunni delle classi quarte e quinte degli istituti scolastici di Conversano (Filippo Panessa, Mattia Turi, Sara Longo, Francesco Suglia, Paolo Laghezza, Raffaella Pesole Manuela Narracci, Flavia Cicorella, Paola Sportelli, Serena Aquilino, Francesco Gasparro, Alessandro Darconza, Pietro Luisi, Silvia D’Accolti, Alessia Campanella, Fabio Basile, Micaela Amenduni, Emma Lasorella, Emma Daddabbo e Aurora Pace) saranno chiamati a votare in veste di giurati d’eccezione per la CHILDREN'S FILM COMPETITION, dopo aver partecipato al laboratorio, un’esperienza formativa pensata per aiutarli nella scelta del vincitore della loro categoria.