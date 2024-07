Inaugurazione del primo Luna Park a Torre Quetta

BARI - Per il mese di luglio, Torre Quetta si prepara ad accogliere il suo primo Luna Park. Oggi iniziano i lavori di installazione delle attrazioni, che saranno pronte per l'inaugurazione prevista il 19 luglio. Il Luna Park sarà attivo dal 19 al 28 luglio, presso l'area parcheggio esterno di Torre Quetta, e aprirà tutti i giorni dalle 18:30 in poi.

Dettagli e convenzioni L'area dedicata al Luna Park, ricca di attrazioni per grandi e piccini, occuperà una porzione del parcheggio esterno, trasformandolo per 10 giorni nel centro del divertimento di Torre Quetta. Per tutti gli ospiti del Luna Park, saranno disponibili diverse convenzioni con i chioschi della spiaggia, i cui dettagli verranno comunicati a breve. Eventi speciali di Luglio Oltre al Luna Park, il mese di luglio a Torre Quetta sarà arricchito da due importanti eventi di danza e musica, inseriti nella rassegna "Le due Bari". 16 Luglio: Boston Dance Theatre Il 16 luglio alle 21:00, Torre Quetta ospiterà il Boston Dance Theatre in collaborazione con la Breathing Art Company. La compagnia barese e quella di Boston presenteranno un programma esclusivo con l'anteprima internazionale di "Traces", una nuova creazione di Simona De Tullio con musiche originali di Ivan Iusco. L'evento è parte della rassegna “Danza che ti passa” e vedrà la partecipazione dei centri di formazione The Studio Di Bari e Arte Danza di Triggiano, oltre ai giovani tirocinanti della compagnia diretta da Simona De Tullio. 21 Luglio: concerto "Born this Broad-Way" Il 21 luglio, Torre Quetta sarà il palcoscenico per il concerto "Born this Broad-Way", un tributo a Tina Turner e Lady Gaga. La straordinaria voce di Luciana Negroponte interpreterà le canzoni delle due grandi artiste, accompagnata dalla Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore. Informazioni di contatto Per ulteriori dettagli sugli eventi e sulle convenzioni, è possibile contattare gli organizzatori via email all'indirizzo baritorrequetta@gmail.com.