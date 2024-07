'Inno alla Vita - l'Esercito per Telethon' a Bari: un evento di musica e solidarietà

Un concerto unico

Per la prima volta, un evento del genere si terrà in una caserma, e vedrà la partecipazione straordinaria dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. L'orchestra si esibirà in un concerto emozionante, con una speciale esecuzione di “Roma Capoccia”. Ad accompagnare l'orchestra sarà il coro dell'Ateneo Barese "Harmonia", promettendo un'esperienza musicale unica e coinvolgente.

L'Esercito Italiano e Telethon

L'Esercito Italiano, noto per i suoi valori di disciplina, dedizione e senso del dovere, non manca di esprimere solidarietà verso chi soffre. Questa collaborazione con Telethon, un'organizzazione impegnata nella ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, nasce proprio da questi principi. L'evento rappresenta un'occasione per unire musica e solidarietà, sostenendo una causa nobile e diffondendo un messaggio di speranza e vicinanza a chi è meno fortunato.

Il Villaggio della Salute

A partire dalle ore 9:00 del 17 luglio, nel piazzale antistante la Caserma “Picca”, sarà allestito il villaggio della salute. Organizzato dalla Croce Rossa Italiana, dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, e dall'AVIS, il villaggio offrirà servizi di prevenzione e donazione di sangue ed emoderivati.

Un invito alla solidarietà

Siete tutti invitati a partecipare a questa serata speciale dove la musica e la solidarietà si fonderanno in un connubio perfetto, sostenendo la ricerca scientifica e offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Non perdete l'occasione di essere parte di un evento che celebra la vita e la speranza.