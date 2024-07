Incendi Marina di Pulsano, Galante (M5S): “ Lavorare per i ristori alle attività colpite''

Nota del capogruppo del M5S Marco Galante

Ieri in poche ore nel tarantino ci sono stati tre incendi. La zona più colpita è quella della Marina di Pulsano con le fiamme che si sono propagate tra Fatamorgana e Baia Serrone e tra Lido Silvana e San Vito, e la comunità non può e non deve essere lasciata sola.

Dobbiamo andare oltre il colore politico e aiutare le attività del territorio, che hanno subito danni ingenti, e chi è stato costretto a lasciare le proprie abitazioni. Ora è importante lavorare su due fronti: quello dei ristori e quello della prevenzione degli incendi, per cui chiedo alla Regione di implementare le risorse necessarie per l ‘impiego della tecnologia per contrastare questa piaga.Dobbiamo investire maggiormente sull’utilizzo dei droni e delle videocamere per una strategia di contrasto efficace. Sappiamo che non siamo all’anno zero e si sta già lavorando in questo senso, ma serve uno sforzo ulteriore. È necessaria la massima collaborazione tra le istituzioni per dare risposte immediate.