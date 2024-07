Incendio in appartamento a Putignano: intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco

PUTIGNANO - Ieri sera, un incendio è divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina tra via Derna e corso Umberto I a Putignano. L'intervento dei vigili del fuoco di Putignano, Monopoli e Bari è stato tempestivo ed efficace, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio.A causa dell'incendio, diverse famiglie sono state evacuate per precauzione. Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno dichiarato due appartamenti inagibili a causa dei danni subiti. Un altro appartamento è stato dichiarato stabile a metà, necessitando ulteriori controlli strutturali prima di poter essere nuovamente abitato.Durante l'intervento, i pompieri sono riusciti a salvare anche una coppia di tartarughe presenti in uno degli appartamenti, dimostrando grande attenzione non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali domestici.Sul posto sono intervenuti anche la Polizia, i Carabinieri, il personale del 118, la Croce Rossa e la Protezione Civile, collaborando per garantire la sicurezza dei residenti e fornire assistenza medica e logistica.